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В Узбекистане возобновили подачу электроэнергии после аварии

Минэнерго Узбекистана: в регионах поэтапно восстанавливается электроснабжение
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В городах Узбекистана поэтапно возобновляется подача электроэнергии после масштабного сбоя. В настоящее время ведутся работы по подключению каждой электростанции в отдельности, сообщили днем 25 января в пресс-службе министерства энергетики.

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«Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение», — говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале.

В частности, началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

Также возобновили работу региональные аэропорты. Они начали принимать и выпускать рейсы, за исключением аэропорта Ташкента — он пока работает только на прием рейсов, сказали в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Работа по восстановлению подачи электроэнергии в регионах страны продолжается. В ближайшее время, как заверили в минэнерго, последствия сбоя будут ликвидированы. Пока идут работы, в ведомстве призвали жителей временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане 25 января примерно в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Сбой в системе охватил сразу несколько городов —Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик. В итоге сегодня в полдень без света осталась практически вся страна.

Временно приостановило работу метро. Местные жители сообщали о перебоях с водой и отоплением.

По данным министерства энергетики Узбекистана, причиной массового отключения электроэнергии во многих городах республики стала авария в электросетях соседнего Казахстана. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей. В компании по управлению электрическими сетями Kegos в Казахстане уточнили, что в настоящее время все транзитные линии электропередачи между регионами страны включены.

Сбои в энергосистеме произошли сегодня и в столице Киргизии. По сообщениям очевидцев, в городе не работали светофоры, в высокоэтажных домах не было воды из-за отключения насосных станций. В минэнерго Киргизии заявили, что подача электроэнергии в стране возобновляется.

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