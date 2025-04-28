Премьер Португалии выразил надежду на решение проблем с электросетью до конца дня
Преьмер-министр Португалии Луиш Монтенегро 28 апреля выразил мнение, что ожидает решения проблем с электросетью до конца текущего дня. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters.
Кроме того, португальский премьер уточнил, что «нет указаний» на то, что причиной массового отключения электричества была кибератака.
О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии ранее в этот день сообщило агентство Bloomberg. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередач и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Представитель правительства уточнил, что Канарские и Балеарские острова Испании смогли избежать сбоя в электросетях.
Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения. По данным портала Portugal Resident, отключения были вызваны «проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть».