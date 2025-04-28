СМИ сообщили о процессе восстановления электроснабжения в Испании и Португалии
В автономном сообществе Испании Страна Басков восстановили электроснабжение через 1 час и 15 минут после массового отключения по всей стране. Об этом 28 апреля сообщила газета El Pais.
«Общее отключение произошло в этом автономном сообществе около 12:30 (13:30 мск. — Ред.), но электроснабжение было восстановлено к 13:45 (14:45 мск. — Ред.)», — говорится в материале.
Портал Portugal Resident в том числе сообщио о начале работ по восстановлению электроснабжения в некоторых районах Португалии. По данным издания, оператор E-Redes совершил отключения в «определенных областях» с целью стабилизировать сеть, однако перебои еще наблюдаются в регионе Алгарве на юге страны. Согласно публикации, отключения были вызваны «проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть».
В настоящее время правительство Испании проводит экстренное заседание из-за сбоя в электросетях, уточняет издание Euronews.
О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии ранее в этот день сообщило агентство Bloomberg. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередач и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Представитель правительства уточнил, что Канарские и Балеарские острова Испании смогли избежать сбоя в электросетях.