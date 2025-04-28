В Португалии сообщили о восстановлении электричества к полуночи

Полное восстановление электричества в Португалии планируется к завтрашнему дню. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил директор местного оператора электросетей Ren Жоау Фариа Консейсау.

«Я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем полностью сбалансировать систему. <…> Страна проснется завтра (во вторник. — Ред.) с электричеством», — приводит его слова португальская газета Diário de Notícias.

Консейсау уточнил, что причины инцидента пока неизвестны.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже местные СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Тогда же испанский политолог Сантьяго Армесийя в беседе с «Известиями» сообщил, что последствия масштабного отключения электричества на территории Испании начинают постепенно устранять.