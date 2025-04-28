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Испанский политолог сообщил о частичном возобновлении подачи электричества в Испании

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Последствия масштабного отключения электричества на территории Испании начинают постепенно устранять. Об этом 28 апреля рассказал испанский политолог Сантьяго Армесийя в беседе с «Известиями».

«В Мадриде cейчас нет электричества. В некоторых районах города его уже восстановили. Также свет вернулся в некоторые регионы на севере, юге и западе страны, например, в Кастилии и Леоне. На Балеарских и Канарских островах электричество не отключалось», — заявил он.

Уточняется, что жители Мадрида в настоящее время лишены электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.

«Электричество начинает потихоньку возвращаться. Будем надеяться, что больше не произойдет отключений. Это повлияло на меня: я не смог пойти на семейную трапезу», — сообщил Армесийя.

По словам эксперта, подобные ситуации показывают, насколько современный человек зависим от электричества. Он также подчеркнул, что причина сбоев в электросети «в Испании, Португалии и, возможно, на юге Франции».

Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии. Что известно

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

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