Политолог назвал возможный референдум в Словакии прецедентом для политиков ЕС

Возможная организация референдума об отмене антироссийских санкций в Словакии может стать прецедентом для политических сил других стран Евросоюза (ЕС). Об этом 28 апреля в беседе с «Известиями» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

22 апреля словацкий активист и председатель партии DOMOV Павол Слота заявил, что в стране собрали необходимое количество подписей (350 тыс.) для проведения референдума об отмене санкций против России. 28 апреля он сообщил «РИА Новости», что петицию в ближайшие дни направят в канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини.

«Сама постановка вопроса и актуальна, и важна. Это свидетельствует о зрелости словацкого общества. Также важно, что эти действия свидетельствуют о широкой поддержке курса, проводимого [премьер-министром Словакии Робертом] Фицо», — сказал Оленченко.

По его словам, политика словацкого премьер-министра отражает здравое течение в политическом спектре и Евросоюза (ЕС), и Европы в целом, которое направлено на достижение взаимопонимания с Россией, а также на создание неделимой системы европейской безопасности.

«Эти шаги свидетельствуют, что эта политика находит поддержку у населения. Она не выдуманная и не отвлеченная, как у других европейских политиков. Все эти действия имеют и общественный, и политический резонанс, и я уверен, что они слышны в Европе», — подчеркнул политолог.

Оленченко допустил, что референдум может обратить на себя внимание партий других европейских государств, которые активно выступают в поддержку отмены ограничений в отношении РФ.

«С этой точки зрения возможная организация или проведение референдума по целесообразности санкций может быть использована как прецедент другими политическими силами. Прежде всего стоит назвать партию «Альтернатива для Германии», — сказал он.

Эксперт добавил, что и другие политические силы Европы могут быть заинтересованы в подобного рода инициативах.

«Отрадно, что достаточно много людей придерживаются такой точки зрения, и вызывает уважение, что эти люди высказывают это мнение не за столом на кухне, а готовы выражать его публично, готовы предпринимать действия, с тем чтобы это мнение было рассмотрено в рамках всей страны», — заключил Оленченко.

10 апреля Фицо заявил, что ЕС должен создать «хорошую атмосферу» для мирных переговоров по Украине, в том числе снять часть санкций против РФ.

9 апреля глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри заявил «Известиям» о том, что страна не планирует поддерживать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. По его словам, Фицо и венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступают против принятия тех санкций, которые будут вредить государствам.