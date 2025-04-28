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Автоэксперт перечислила риски перепадов температур для машины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Резкие перепады температур вредны для различных узлов и агрегатов автомобиля. Об этом 28 апреля рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. В первую очередь страдает аккумулятор: при понижении температуры химические процессы внутри АКБ замедляются.

«А если ночью минус, а днем снова плюс — пластины начинают разрушаться быстрее. Особенно это критично для старых батарей: они могут сдаться в любой момент», — цитирует Трушкову «Российская газета».

Также из-за резких перепадов температур страдает система охлаждения. Антифриз рассчитан на работу в определенном диапазоне температур. При резких колебаниях появляются микротрещины в патрубках, может пробить радиатор или лопнуть крышка расширительного бачка, объяснила эксперт.

Кроме того, в таких условиях масло густеет, потом резко разжижается. Особенно чувствительны к резким температурным скачкам сальники двигателя, коробки передач и полуосей — резина теряет эластичность, появляются микротрещины, начинается течь масла. Электроника начинает глючить из-за конденсата и стареющих разъемов (контакты «потеют», замыкаются, появляются фантомные ошибки). Наконец, при похолодании падает давление в шинах, что влечет перерасход топлива и повышенный износ резины, добавила эксперт.

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18 апреля эксперт Алексей Абрамейцев рассказал, что покупка летних автомобильных шин на вторичном рынке может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации. Такие покрышки могут иметь скрытые повреждения и недостатки, хотя визуально могут быть без дефектов или даже напоминать новые.

11 апреля руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что из-за работы системы «старт-стоп» возникают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца.

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