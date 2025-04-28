Автоэксперт перечислила риски перепадов температур для машины
Резкие перепады температур вредны для различных узлов и агрегатов автомобиля. Об этом 28 апреля рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. В первую очередь страдает аккумулятор: при понижении температуры химические процессы внутри АКБ замедляются.
«А если ночью минус, а днем снова плюс — пластины начинают разрушаться быстрее. Особенно это критично для старых батарей: они могут сдаться в любой момент», — цитирует Трушкову «Российская газета».
Также из-за резких перепадов температур страдает система охлаждения. Антифриз рассчитан на работу в определенном диапазоне температур. При резких колебаниях появляются микротрещины в патрубках, может пробить радиатор или лопнуть крышка расширительного бачка, объяснила эксперт.
Кроме того, в таких условиях масло густеет, потом резко разжижается. Особенно чувствительны к резким температурным скачкам сальники двигателя, коробки передач и полуосей — резина теряет эластичность, появляются микротрещины, начинается течь масла. Электроника начинает глючить из-за конденсата и стареющих разъемов (контакты «потеют», замыкаются, появляются фантомные ошибки). Наконец, при похолодании падает давление в шинах, что влечет перерасход топлива и повышенный износ резины, добавила эксперт.
18 апреля эксперт Алексей Абрамейцев рассказал, что покупка летних автомобильных шин на вторичном рынке может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации. Такие покрышки могут иметь скрытые повреждения и недостатки, хотя визуально могут быть без дефектов или даже напоминать новые.
11 апреля руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что из-за работы системы «старт-стоп» возникают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца.