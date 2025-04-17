Дедушкины тачки: продажи подержанных автомобилей выросли на 13%

В марте продажи автомобилей с пробегом выросли по сравнению с февралем, но при этом снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ситуация на рынке машин с пробегом несколько отличается от ситуации с продажами новых моделей, отмечают эксперты. Почему у россиян пользуются спросом модели, давно снятые с производства, и когда ожидать массового появления на вторичном рынке китайских автомобилей, выясняли «Известия».

Верх и вниз

По итогам марта россияне купили 448,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Результат первого месяца весны на 12,9% больше показателей февраля, но при этом на 10,7% меньше результатов марта прошлого года, отмечают в агентстве. Вместе с тем, в I квартале текущего года рынок автомобилей с пробегом вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За три месяца в России было совершено почти 1,27 млн сделок по купле-продаже подержанных машин.

Рост продаж машин с пробегом в марте по сравнению с февралем генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк объясняет сезонным фактором. Она отмечает, что весной традиционно активизируется спрос на автомобили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Покупатели, откладывавшие сделки зимой из-за праздников или сложных погодных условий, возвращаются на рынок. Кроме того, март часто становится месяцем «финансового старта» для многих — люди получают премии или налоговые вычеты, что стимулирует покупки, — поясняет эксперт.

Что касается снижения показателей по сравнению с прошлым мартом, то, по мнению Ирины Франк, в 2024 году все еще ощущался определенный дефицит на рынке новых машин, что подстегивало продажи автомобилей с пробегом. Сейчас ситуация стабилизировалась, что снизило давление на вторичный рынок.

В марте 2024 года был серьезный ажиотаж как по новым, так по подержанным машинам, связанный с введением новых правил таможенного оформления машин, напоминает главной редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— В начале прошлой весны все бросились скупать автомобили, в том числе и с пробегом, ожидая скорого роста цен из-за новых таможенных правил. Во многом из-за этого нынешний результат продаж подержанных машин оказался ниже прошлогоднего, — заявил «Известиям» Максим Кадаков. При этом, отметил он, мартовские показатели по сравнению с февральскими «могли бы быть и побольше».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ситуация на рынке подержанных машин отличается от той, что наблюдается среди новых моделей, считает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

— Здесь нет «ждунов». Чего можно ждать, если нормальных машин с пробегом все меньше и меньше? — отметил он.

Также для рынка подержанных автомобилей менее актуальна проблема затоваривания складов, отмечает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов. Однако сроки реализации автомобилей ценовой категории выше 5 млн рублей заметно увеличились, подчеркивает он.

Молодежь занялась «жигулизмом»

Среди марок лидерство в марте принадлежит Lada: в марте было куплено 121,3 тыс. таких подержанных машин. Второе место у Toyota — 43,6 тыс. единиц. На третьей и четвертой строчке Kia и Hyundai (23,8 тыс. и 23,3 тыс. машин соответственно), замыкает пятерку Nissan (19,3 тыс. автомобилей). Далее следуют Volkswagen (17,2 тыс.), Chevrolet (16,1 тыс.), Renault (чуть более 15 тыс.), Honda (13,6 тыс.) и Ford (13,4 тыс.).

В «личном зачете» по итогам марта года самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в России стал седан Lada 2107, производство которого завершилось ровно 13 лет назад, 17 апреля 2012 года. В начале весны россияне купили 11,8 тыс. «семерок». Вторая по полярности модель, хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» — 9,7 тыс. экземпляров. Места с третьего по пятое заняли Hyundai Solaris, Lada 4×4 «Нива» и Kia Rio (в марте было продано примерно по 8,4 тыс. каждой модели). Далее следуют снятая с производства в 2018 году Lada 2170 «Приора» (8,3 тыс.), Ford Focus (8,1 тыс.) и Toyota Corolla (6,9 тыс.). З амыкают десятку наиболее популярных подержанных моделей Lada 2190 «Гранта» (6,4 тыс.) и Lada 2110 (6,2 тыс.), которые перестали выпускать еще в 2007 году.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Популярность на вторичном рынке «семерок» и других уже дано снятых с производства отечественных моделей Максим Кадаков объясняет большим тиражом этих машин и неплохим спросом на них среди определенного круга покупателей.

— Их еще очень много, особенно в регионах. Те же «семерки» стоят в гаражах у дедушек. Дедушка сам уже не ездит. Вот он и продает ее, пока она совсем не сгнила. С другой стороны, юноша, получивший недавно права, хочет ездить на своей машине. Но на новый автомобиль денег у него нет. А условную «семерку» он может купить у того самого дедушки, за более-менее адекватную сумму, которую реально скопить за пару месяцев, — отмечает Максим Кадаков.

Когда ожидать подержанных «китайцев»

Примечательно, что в отличие от результатов продаж новых машин, где китайские автобренды занимают почти половину рынка, на «вторичке» они даже не попадают в десятку наиболее более популярных моделей.

Автомобили из КНР пока не играют существенной роли на рынке подержанных машин, поскольку их массовый ввоз в Россию начался лишь в 2022–23 годах, отмечает Ирина Франк. Большинство все еще находится у первых владельцев, подчеркивает она.

— Кроме того, китайские модели, в отличие от Lada или Toyota, пока не прошли проверку временем в глазах россиян. Сохраняются стереотипы о ненадежности, а сервисная инфраструктура развита слабее, — считает Ирина Франк.

По ее мнению, массовое появление китайских машин на вторичном рынке можно ожидать к 2026–27 годам. К этому моменту первые партии «китайцев» достигнут возраста 3–5 лет — стандартного срока владения перед продажей, отмечает она. Однако их доля на рынке будет зависеть от того, как быстро покупатели оценят их реальную надежность и насколько доступными будут запчасти, подчеркивает эксперт.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Скорого массового выхода «китайцев» на вторичный рынок ожидать не стоит, полагает Максим Кадаков. Доля людей, которые избавляются от автомобиля, как только на него заканчивается гарантийный срок (те самые 3-5 лет), уменьшается, отмечает он

— Многие понимают, что новый автомобиль им уже не по карману в обозримой перспективе. Поэтому срок владения машиной растет, в том числе и в отношении китайских моделей. Не думаю, что ближайшие два-три года «китайцы» массово появятся на вторичном рынке, — отметил главред «За рулем».

Единственный возможный вариант появления в продаже китайских авто с пробегом — скорый вывод первых партий таких машин из парков каршеринга и такси, считает Максим Кадаков. Это связано с достижением предельного срока эксплуатации в этих сервисах, поясняет он. При этом пробег и техническое состояние таких экземпляров будут явно не идеальными, предупреждает он. На популярных онлайн-сервисах предложения о покупке машин из такси уже появились.

В собственном соку

В ближайшие год-два рынок машин с пробегом останется ключевым для россиян, уверена Ирина Франк. Новые автомобили, даже китайские, продолжают дорожать из-за курсовых колебаний и логистических сложностей, отмечает она.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— Бренд Lada, доминирующий на «вторичке», сохранит лояльность потенциальных покупателей за счет доступности запчастей и простоты ремонта. Спрос на бюджетные модели вроде «семерки» или Hyundai Solaris будет расти на фоне снижения реальных доходов населения, — поделилась она своим прогнозом с «Известиями».

Серьезным риском, по ее мнению, является старение парка подержанных авто: в топе продаж — модели, снятые с производства много лет назад. Максим Кадаков также отмечает старение моделей, представленных на вторичном рынке.