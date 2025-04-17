Дедушкины тачки: продажи подержанных автомобилей выросли на 13%
В марте продажи автомобилей с пробегом выросли по сравнению с февралем, но при этом снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ситуация на рынке машин с пробегом несколько отличается от ситуации с продажами новых моделей, отмечают эксперты. Почему у россиян пользуются спросом модели, давно снятые с производства, и когда ожидать массового появления на вторичном рынке китайских автомобилей, выясняли «Известия».
Верх и вниз
По итогам марта россияне купили 448,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Результат первого месяца весны на 12,9% больше показателей февраля, но при этом на 10,7% меньше результатов марта прошлого года, отмечают в агентстве. Вместе с тем, в I квартале текущего года рынок автомобилей с пробегом вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За три месяца в России было совершено почти 1,27 млн сделок по купле-продаже подержанных машин.
Рост продаж машин с пробегом в марте по сравнению с февралем генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк объясняет сезонным фактором. Она отмечает, что весной традиционно активизируется спрос на автомобили.
— Покупатели, откладывавшие сделки зимой из-за праздников или сложных погодных условий, возвращаются на рынок. Кроме того, март часто становится месяцем «финансового старта» для многих — люди получают премии или налоговые вычеты, что стимулирует покупки, — поясняет эксперт.
Что касается снижения показателей по сравнению с прошлым мартом, то, по мнению Ирины Франк, в 2024 году все еще ощущался определенный дефицит на рынке новых машин, что подстегивало продажи автомобилей с пробегом. Сейчас ситуация стабилизировалась, что снизило давление на вторичный рынок.
В марте 2024 года был серьезный ажиотаж как по новым, так по подержанным машинам, связанный с введением новых правил таможенного оформления машин, напоминает главной редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— В начале прошлой весны все бросились скупать автомобили, в том числе и с пробегом, ожидая скорого роста цен из-за новых таможенных правил. Во многом из-за этого нынешний результат продаж подержанных машин оказался ниже прошлогоднего, — заявил «Известиям» Максим Кадаков. При этом, отметил он, мартовские показатели по сравнению с февральскими «могли бы быть и побольше».
Ситуация на рынке подержанных машин отличается от той, что наблюдается среди новых моделей, считает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
— Здесь нет «ждунов». Чего можно ждать, если нормальных машин с пробегом все меньше и меньше? — отметил он.
Также для рынка подержанных автомобилей менее актуальна проблема затоваривания складов, отмечает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов. Однако сроки реализации автомобилей ценовой категории выше 5 млн рублей заметно увеличились, подчеркивает он.
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Среди марок лидерство в марте принадлежит Lada: в марте было куплено 121,3 тыс. таких подержанных машин. Второе место у Toyota — 43,6 тыс. единиц. На третьей и четвертой строчке Kia и Hyundai (23,8 тыс. и 23,3 тыс. машин соответственно), замыкает пятерку Nissan (19,3 тыс. автомобилей). Далее следуют Volkswagen (17,2 тыс.), Chevrolet (16,1 тыс.), Renault (чуть более 15 тыс.), Honda (13,6 тыс.) и Ford (13,4 тыс.).
В «личном зачете» по итогам марта года самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в России стал седан Lada 2107, производство которого завершилось ровно 13 лет назад, 17 апреля 2012 года. В начале весны россияне купили 11,8 тыс. «семерок». Вторая по полярности модель, хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» — 9,7 тыс. экземпляров. Места с третьего по пятое заняли Hyundai Solaris, Lada 4×4 «Нива» и Kia Rio (в марте было продано примерно по 8,4 тыс. каждой модели). Далее следуют снятая с производства в 2018 году Lada 2170 «Приора» (8,3 тыс.), Ford Focus (8,1 тыс.) и Toyota Corolla (6,9 тыс.). Замыкают десятку наиболее популярных подержанных моделей Lada 2190 «Гранта» (6,4 тыс.) и Lada 2110 (6,2 тыс.), которые перестали выпускать еще в 2007 году.
Популярность на вторичном рынке «семерок» и других уже дано снятых с производства отечественных моделей Максим Кадаков объясняет большим тиражом этих машин и неплохим спросом на них среди определенного круга покупателей.
— Их еще очень много, особенно в регионах. Те же «семерки» стоят в гаражах у дедушек. Дедушка сам уже не ездит. Вот он и продает ее, пока она совсем не сгнила. С другой стороны, юноша, получивший недавно права, хочет ездить на своей машине. Но на новый автомобиль денег у него нет. А условную «семерку» он может купить у того самого дедушки, за более-менее адекватную сумму, которую реально скопить за пару месяцев, — отмечает Максим Кадаков.
Когда ожидать подержанных «китайцев»
Примечательно, что в отличие от результатов продаж новых машин, где китайские автобренды занимают почти половину рынка, на «вторичке» они даже не попадают в десятку наиболее более популярных моделей.
Автомобили из КНР пока не играют существенной роли на рынке подержанных машин, поскольку их массовый ввоз в Россию начался лишь в 2022–23 годах, отмечает Ирина Франк. Большинство все еще находится у первых владельцев, подчеркивает она.
— Кроме того, китайские модели, в отличие от Lada или Toyota, пока не прошли проверку временем в глазах россиян. Сохраняются стереотипы о ненадежности, а сервисная инфраструктура развита слабее, — считает Ирина Франк.
По ее мнению, массовое появление китайских машин на вторичном рынке можно ожидать к 2026–27 годам. К этому моменту первые партии «китайцев» достигнут возраста 3–5 лет — стандартного срока владения перед продажей, отмечает она. Однако их доля на рынке будет зависеть от того, как быстро покупатели оценят их реальную надежность и насколько доступными будут запчасти, подчеркивает эксперт.
Скорого массового выхода «китайцев» на вторичный рынок ожидать не стоит, полагает Максим Кадаков. Доля людей, которые избавляются от автомобиля, как только на него заканчивается гарантийный срок (те самые 3-5 лет), уменьшается, отмечает он
— Многие понимают, что новый автомобиль им уже не по карману в обозримой перспективе. Поэтому срок владения машиной растет, в том числе и в отношении китайских моделей. Не думаю, что ближайшие два-три года «китайцы» массово появятся на вторичном рынке, — отметил главред «За рулем».
Единственный возможный вариант появления в продаже китайских авто с пробегом — скорый вывод первых партий таких машин из парков каршеринга и такси, считает Максим Кадаков. Это связано с достижением предельного срока эксплуатации в этих сервисах, поясняет он. При этом пробег и техническое состояние таких экземпляров будут явно не идеальными, предупреждает он. На популярных онлайн-сервисах предложения о покупке машин из такси уже появились.
В собственном соку
В ближайшие год-два рынок машин с пробегом останется ключевым для россиян, уверена Ирина Франк. Новые автомобили, даже китайские, продолжают дорожать из-за курсовых колебаний и логистических сложностей, отмечает она.
— Бренд Lada, доминирующий на «вторичке», сохранит лояльность потенциальных покупателей за счет доступности запчастей и простоты ремонта. Спрос на бюджетные модели вроде «семерки» или Hyundai Solaris будет расти на фоне снижения реальных доходов населения, — поделилась она своим прогнозом с «Известиями».
Серьезным риском, по ее мнению, является старение парка подержанных авто: в топе продаж — модели, снятые с производства много лет назад. Максим Кадаков также отмечает старение моделей, представленных на вторичном рынке.
— «Подпитка» рынка автомобилей с пробегом относительно свежими моделями крайне слабая. За редким исключением перепродаются машины, которые уже находятся в стране. Фактически рынок подержанных авто варится в собственном соку, что явно не способствует обновлению автопарка, — отметил главред «За рулем».