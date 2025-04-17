Продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли на 13% за месяц

В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 17 апреля.

Среди марок лидерство в марте принадлежит Lada, в первый весенний месяц было куплено 121,3 тыс. таких подержанных машин. Второе место досталось Toyota, показатель которой составил 43,6 тыс. единиц. Далее следуют Kia и Hyundai (23,8 тыс. и 23,3 тыс. единиц соответственно), замыкает пятерку Nissan (19,3 тыс. единиц). Следом расположились Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.

В первой десятке все марки показали двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении — падение. Аналитики обратили внимание на то, что Volkswagen за месяц прибавил меньше других (+9%), а за год «просел» сильнее всех (–20%). Также выделяются Honda и Lada: если японский бренд демонстрирует наилучшую динамику при месячном сравнении (+15,6%), то российский имеет наименьшее снижение в годовом (–1,5%).

Всего в I квартале 2025 года россияне стали обладателями почти 1,27 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,2% больше, чем за три месяца прошлого года. Из десяти брендов положительную динамику имеют только Lada (+11,7%), Chevrolet (+1,5%) и Honda (+1%). Среди моделей таких четыре: это вазовские седаны «семерка», «Приора», «Гранта» и внедорожник «Нива».

Накануне сообщалось, что самым востребованным в России автомобилем с пробегом среди премиум-марок стал кроссовер BMW X5. Самой популярной маркой в сегменте также стала BMW, за нею идет Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover (5,6%).

15 апреля стало известно, что средняя цена автомобиля с пробегом за первые три месяца 2025 года в России снизилась на 2,5% — до 1,3 млн рублей. При этом продажи подержанных машин за этот период сократились на 12%.