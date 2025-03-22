Гоняют воздух: что происходит на рынке авто с пробегом

Рынок автомобилей с пробегом просел вслед за рынком новых машин после многомесячного роста. В феврале было продано менее 400 тыс. подержанных машин. Кроме того, покупатели стали интересоваться автомобилями подешевле — «Семерками», «Матизами» и тому подобными. Подробности — в материале «Известий».

Началось снижение

Продажи автомобилей с пробегом в феврале стали снижаться после многомесячного роста. В марте прошлого года они выросли до 500 тыс. штук и дальше находились на этом уровне, а в октябре кратковременно выросли до 600 тыс. Рост рынка продолжился и в январе 2025 года, хотя продажи упали ниже отметки 500 тыс. За первый месяц года было реализовано 420,3 тыс. машин с пробегом, на треть больше, чем в январе 2025 года. В феврале продажи снизились на 5,5% к январю и вернулись на уровень конца зимы 2023–2024 годов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Всего, по данным аналитического агентства «Автостат», было продано 397 103 машины, что всего на 0,6% меньше, чем в феврале 2024-го. Все бренды из топ-10 оказались в минусе, включая Lada, которая, тем не менее, остается безоговорочным лидером сегмента с пробегом — 105 967 машин (-4,7%). Топ-3 популярных иностранных брендов также не принес сюрпризов — Toyota (42,4 тыс.), Kia (21,1 тыс.) и Hyundai (20,7 тыс.). Также в список самых популярных брендов по результатам февраля вошли Nissan, VW, Chevrolet, Renault, Ford и Honda.

Лидер среди иномарок, Toyota, одновременно показывает серьезное падение продаж — минус 7,9% к прошлому месяцу и минус 7,1% к прошлому году. Kia и Hyundai просели меньше — на 6,7 и 5,7% к январю и на 0,9 и 3,2% к прошлому году.

От «Семерки» до «Камри»

Седан Lada 2107 с прошлого года держит титул лидера сегмента автомобилей с пробегом — 9825 шт. На втором месте хэтчбек Lada 2114 из семейства Samara. На третьем и четвертом местах Kia Rio и Hyundai Solaris с очень близкими показателями — 7698 и 7636 машин соответственно. Также в список самых популярных моделей за февраль, по данным «Автостата», вошли классическая Niva 4×4, Lada Priora, Ford Focus, Toyota Corolla, Lada Granta, Toyota Camry.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Замыкающий десятку лидеров седан Camry — самый большой, дорогой и статусный автомобиль среди моделей-бестселлеров вторичного рынка. Он же больше других просел в феврале в сравнении с январем — 8,6%. Продажи более доступных моделей за тот же период снизились не так сильно. Lada 2107 потеряла 1,7%, Kia Rio — 3,6%, а Hyundai Solaris — 2,5%, а в сравнении с февралем 2024 года все эти модели даже оказались в плюсе. Еще недавно лидером вторичного сегмента был Ford Focus, но сейчас он теряет позиции и по результатам прошлого месяца занял только седьмое место.

Столичный шик

Основной объем рынка подержанных авто занимают возрастные машины преимущественно российского производства. По данным маркетингового агентства НАПИ, которое посчитало автомобили с пробегом по регионам и с учетом года выпуска, топ-5 популярных автомобилей на «вторичке» за вычетом московского региона и Санкт-Петербурга почти полностью состоит из 13–17-летних «Приор».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Москве ситуация иная: в пятерке лидеров по результатам двух месяцев нет ни одной модели Волжского автозавода. Первое место занимает пятнадцатилетний Daewoo Matiz, популярный у курьеров. Остальные четыре — относительно свежие, четырехлетние Toyota Camry, Kia K5, Kia Rio и Mercedes-Benz GLE. Однако продажи этих пяти моделей, по подсчетам НАПИ, не превышают тысячи штук и теряются на фоне общего объема рынка.

«В большинстве своем это хлам»

Машин в хорошем состоянии на вторичном рынке становится всё меньше, рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Например, из крупных городов схлынули Ford Focus и растворились по маленьким городкам и деревням. Машины стареют, постепенно выбывают и оседают у последних хозяев, — пояснил Кадаков.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Более того, за последний год на рынке появилось огромное количество машин в ужасном состоянии, отмечает эксперт.

— В продаже можно по-прежнему найти «Самары» и «Семерки» в хорошем состоянии, но в большинстве своем это хлам за 50–100 тыс. рублей, который пришел в движение. Они делают объем рынку, но это пустой объем. Это воздух, который гоняют по рынку, и от него никому нет прибыли, ни рынку, ни бюджету. Дилеры ими не занимаются, потому что на такой машине не заработать, — рассказал Максим Кадаков.

— «Жигулей» в автомобильном парке чуть ли не треть, они самые массовые. Их покупают не потому, что народу нравится, но потому что доступно и ремонтопригодно. «Матиз» тоже можно купить дешево. Новые машины всё дороже, и для многих покупка автомобиля с пробегом — единственно возможный вариант, — отметил партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

По его словам, в настоящее время сложился дефицит относительно «свежих» машин возрастом 3–7 лет. Это произошло из-за того, что средний срок владения вырос с 4,5 до семи лет.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Рынок переориентируется на бюджетные модели, считает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

— Проседание Toyota Camry вероятнее всего вызвано ростом цен на премиум-сегмент. Toyota Camry 2021–2022 годов выпуска в Москве стоит от 3,5 млн рублей — почти как новые китайские аналоги. В целом, обозначился тренд: в Москве и Петербурге растет спрос на компактные иномарки (Kia Rio, Hyundai Solaris), а в регионах доминируют старые Lada. Это подтверждает гипотезу: россияне чаще выбирают дешевые авто, но в крупных городах предпочтения смещаются к «молодым» иномаркам 2018–2021 годов, — отметила Ирина Франк.

Почему снижаются продажи

Снижение продаж машин с пробегом в феврале 2025 года по сравнению с январем связано, по словам Ирины Франк, с несколькими факторами. Во-первых, роль сыграла сезонность — после новогоднего ажиотажа спрос традиционно снижается. Во-вторых, средняя стоимость подержанных авто в дилерских центрах выросла до 2,12 млн рублей (+8% за месяц), что заставило многих отложить покупку машины.

— Конечно же, многие граждане находятся в ожидании снижения цен — укрепление рубля породило надежды на удешевление автомобилей, особенно импортных. Дальнейшая динамика зависит от ценовой политики: если дилеры снизят наценки, спрос стабилизируется — считает Ирина Франк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Рынок автомобилей с пробегом начал замедляться с февраля, отметил заместитель генерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

— Традиционно март показывает более высокие показатели по сравнению с январем и февралем, но в этом году ситуация складывается иначе. На снижение продаж влияет ряд факторов. Основной из них — высокая ключевая ставка, которая привела к увеличению стоимости кредитов. В настоящее время кредиты на поддержанные автомобили выдаются под 30–33% годовых. При этом мы ожидаем небольшой рост цен на подержанные автомобили. Это связано с тем, что количество качественных автомобилей с пробегом на рынке сокращается — уже более трех лет он не пополняется в достаточном объеме такими машинами, что ведет к снижению предложения. С ростом спроса на такие автомобили их стоимость будет увеличиваться — рассказал Роман Титов.