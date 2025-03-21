Названы популярные у россиян автомобили с пробегом

Чаще всего россияне прошедшей зимой приобретали автомобили с пробегом бренда Lada, следует из данных сервиса «СберАвто», с которыми ознакомились «Известия» 21 марта. На них пришлось 13% всех покупок. За ними следуют Kia (9%) и Toyota (7%).

В пятерку самых популярных марок также вошли Hyundai (6%) и Volkswagen (5%).

Самыми востребованными моделями оказались: Lada Granta (медианная стоимость покупки которой составила 800 тыс. рублей), Lada Vesta (1,1 млн рублей), Kia Rio (910 тыс. рублей), Hyundai Solaris (900 тыс. рублей), Ford Focus (720 тыс. рублей).

Эксперты отметили, что покупатели отдают предпочтение автомобилям с пробегом: на них пришлось 92% всех сделок. Более половины проданных машин (53%) оказались не старше 10 лет, а доля машин в возрасте до пяти лет составила 27%. Средняя стоимость покупки авто с пробегом этой зимой достигла 1,3 млн рублей, новых авто — 2,1 млн рублей.

Ранее, 27 февраля, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что в России зафиксирован исторический рекорд продаж новых пикапов за год. По итогам прошлого года в стране было реализовано 29,2 тыс. таких автомобилей, годовой прирост составил 65%.