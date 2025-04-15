В России снизилась средняя цена автомобиля с пробегом
Средняя цена автомобиля с пробегом за первые три месяца 2025 года в России снизилась на 2,5% — до 1,3 млн рублей. При этом продажи подержанных машин за этот период сократились на 12%. Об этом 15 апреля сообщает «Российская газета» со ссылкой на подсчеты аналитиков портала «Дром».
Объем сделок по новым машинам за I квартал сократился на 18%, а средняя стоимость выросла на 2% — до 3,3 млн рублей.
По словам экспертов, падение общей средней стоимости при ее росте в сегменте новых автомобилей может говорить о том, что россияне в среднем стали выбирать бюджетные машины, либо более старые модели на вторичном рынке. Из-за высокой ключевой ставки автокредиты стали менее доступными, поэтому при выборе машины граждане начали рассматривать автомобили с более низкой ценой либо вообще отказываются от покупки.
В пятерке самых популярных у россиян моделей, по данным аналитиков, лидирует Lada Granta, хотя ее продажи сократились на 8% при падении средней цены на 2%, до 824 тыс. рублей. На втором месте идет Lada Priora, далее расположились Lada Vesta, Hyundai Solaris, и Lada 2114.
10 апреля сообщалось, что на российском вторичном рынке в марте средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет осталась на уровне января и составила 718 тыс. рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в марте в среднем предлагали по цене 2,19 млн рублей, что на 2% ниже прошлогодних значений.