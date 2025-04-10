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Российские автомобили с пробегом подешевели на 6% за год

«Авто.ру Оценка»: российские авто с пробегом подешевели до 718 тыс. рублей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На российском вторичном рынке в марте средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет осталась на уровне января и составила 718 тыс. рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом «Известиям» 9 апреля рассказали эксперты «Авто.ру Оценка».

Модели китайских марок в марте в среднем предлагали по цене 2,19 млн рублей, что на 2% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне 2,39 млн рублей (на 6% меньше, чем год назад). Средняя цена подержанной американской машины составила 1,36 млн рублей (–10% за год).

Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам марта снизилась сильнее всего, второй месяц подряд возглавил Приморский край. По сравнению с февральскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась там на 3,4% — до 2,57 млн рублей.

В марте самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке по сравнению с февралем зафиксировано у кроссовера Exeed LX (–5,2%; 2 млн руб.). Далее идут Chery Tiggo 4 Pro (–5%; 1,52 млн руб.), Mercedes-Benz V-Class W447 (–4%; 10,54 млн руб.), Haval Jolion (–4%; 1,82 млн руб.) и Volvo XC90 II (–4%; 3,71 млн руб.). Больше всего увеличилась средняя стоимость подержанного Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Она составила 2,44 млн рублей, что на 1,5% выше, чем месяцем ранее.

Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое
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Накануне эксперты рассказали, что периоды повышенного интереса продавцов и покупателей автомобилей в России приходятся на один временной промежуток — с 12 до 17 часов. Наибольшее количество новых предложений появляется днем, когда выше и спрос, и конкуренция за лучшие варианты, что требует оперативного принятия решения, указали аналитики.

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