Названы самые популярные у россиян премиальные авто

Самым востребованным в России автомобилем с пробегом среди премиум-марок стал кроссовер BMW X5. Об этом 16 апреля «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто», которые изучили динамику предложения на такие подержанные машины возрастом до 3 лет, а также интерес к ним пользователей платформы в I квартале текущего года

Самой популярной маркой авто с пробегом стала BMW, получившая 34,4% интереса. В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz (33,2%), Lexus (10,7%), Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%).

Самыми востребованными среди моделей стали BMW X5 (6,15 млн руб. в среднем) и BMW 5 серии (4,2 млн руб.), а также Mercedes-Benz E-класса (4,1 млн руб.), Lexus LX (7 млн руб.) и Mercedes-Benz S-класса (5,75 млн руб.). Далее идет BMW X6 и 3 серии, Lexus RX, Range Rover и Mercedes-Benz GLS, причем интерес к последнему за год вырос на 40,5%. По количеству объявлений среди марок лидирует BMW с 33,2%.

Среди моделей чаще всего в продаже встречаются BMW 5 серии, BMW X5, Mercedes-Benz E-класс, BMW X6 и Lexus RX. По сравнению с первым кварталом 2024 года наиболее заметно выросло предложение с Lexus LX — на 40,2%.

По сравнению с первыми тремя месяцами 2024 года средняя цена автомобилей премиум-марок с пробегом осталась на прежнем уровне и составила 4,6 млн рублей. По данным аналитиков, многие покупатели премиальных машин в качестве альтернативы готовы рассматривать новые китайские модели. Если раньше выбор между новыми авто и машинами с пробегом для большинства покупателей был очевидным, то сегодня эти границы стали размытыми, отметили они.

Накануне сообщалось, что средняя цена автомобиля с пробегом за первые три месяца 2025 года в России снизилась на 2,5% — до 1,3 млн рублей. При этом продажи подержанных машин за этот период сократились на 12%.

10 апреля стало известно, что на российском вторичном рынке в марте средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет осталась на уровне января и составила 718 тыс. рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в марте в среднем предлагали по цене 2,19 млн рублей, что на 2% ниже прошлогодних значений.