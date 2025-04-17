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Названы самые популярные б/у автомобили у россиян

«Автостат»: Lada 2107 стала лидером вторичного рынка в РФ в марте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По итогам марта 2025 года самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в России стал седан Lada 2107. В начале весны россияне купили 11,8 тыс. вазовских «семерок». Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 17 апреля.

На второй строчке рейтинга расположился хетчбэк Lada 2114 «Самара-2», показатель которого в прошлом месяце составил 9,7 тыс. экземпляров. В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта попали Hyundai Solaris, Lada 4×4 / Niva Legend и Kia Rio (по 8,4 тыс. единиц).

Десятку лидеров «вторички» замкнули Lada 2170 («Приора»), Ford Focus, Toyota Corolla, Lada 2190 («Гранта») и Lada 2110.

В сравнении с февралем все модели оказались «в плюсе», среди них только у Kia Rio рост составил менее 10%. По отношению к марту 2024-го только вазовская «семерка» демонстрирует положительную динамику (+2,7%), а все остальные имеют падение в диапазоне от 4 до 18%, отметили аналитики.

Гоняют воздух: что происходит на рынке авто с пробегом
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Ранее в этот день сообщалось, что в марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года.

15 апреля стало известно, что средняя цена автомобиля с пробегом за первые три месяца 2025 года в России снизилась на 2,5% — до 1,3 млн рублей. При этом продажи подержанных машин за этот период сократились на 12%.

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