Автоэксперт назвал худший вариант покупки летних шин

Покупка летних автомобильных шин на вторичном рынке может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации. Такие покрышки могут иметь скрытые повреждения и недостатки, хотя визуально могут быть без дефектов или даже напоминать новые. Об этом заявил начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

«Времена дефицита шин на рынке давно прошли, и если бюджет не позволяет приобрести комплект премиального производителя, лучше отдать предпочтение шинам другого ценового сегмента, но новым, против тех, которые уже были в употреблении», — цитирует его «Российская газета» 18 апреля.

Специалист рекомендовал не приобретать шины неизвестных брендов из Китая по причине слабых эксплуатационных характеристик и нестабильного качества. Также он предостерег от покупки покрышек в неспециализированных местах — это малоизвестные торговые точки и маркетплейсы.

Кроме того, на шины с интернет-площадок не всегда распространяются дополнительные бонусы от производителей, а именно различные акции и программы лояльности (бесплатный шиномонтаж, расширенная заводская гарантия, компенсация ремонта или замена шины в случае ее повреждения при эксплуатации), отметил он.

16 апреля сообщалось, что за год, с марта 2024-го по март 2025 года, средняя цена на летние шины премиального ценового сегмента для легковых машин выросла на 3,6%, тогда как зимние шины подорожали на 8,9%.

3 апреля автоэксперт Николай Погуляев напомнил, что изношенные шины значительно увеличивают тормозной путь, сцепление с дорогой ухудшается при критически малой глубине протектора. Шины с небольшим протектором хуже отводят воду, что повышает риск аквапланирования.