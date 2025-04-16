Зимние премиальные шины в России подорожали сильнее летних
За год, с марта 2024-го по март 2025 года, средняя цена на летние шины премиального ценового сегмента для легковых машин выросла на 3,6%, тогда как зимние шины подорожали на 8,9%. Об этом 16 апреля в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).
Если в марте прошлого года средняя цена зимней покрышки в этом сегменте составляла 25 тыс. рублей, то к марту 2025-го она выросла до 27,3 тыс. рублей. Пиковое значение за год было зафиксировано в январе — 28 тыс. рублей.
В марте 2025 года средняя цена летней шины премиум-брендов достигла 30,6 тыс. рублей, тогда как год назад этот показатель составлял 29,5 тыс. рублей. К октябрю прошлого года цена поднялась до 29,8 тыс. рублей, а после кратковременного снижения снова начала расти.
3 апреля автоэксперт Николай Погуляев напомнил, что изношенные шины значительно увеличивают тормозной путь, сцепление с дорогой ухудшается при критически малой глубине протектора. Шины с небольшим протектором хуже отводят воду, что повышает риск аквапланирования.
31 марта автоэксперт Алексей Абрамейцев рассказал, что самыми распространенными ошибками при замене зимних шин на летние являются слишком ранняя замена покрышек на летние, самостоятельная «переобувка» и установка изношенных шин.