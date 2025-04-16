Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии против Google подали иск на $6,6 млрд из-за «доминирования» на рынке
Общество
Синоптик сообщил о температурном рекорде для 16 апреля в Москве
Мир
Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине
Спорт
Баскетболистка Косу назвала невероятным моментом выбор «Миннесотой» на драфте WNBA
Мир
Фицо осудил Каллас за слова о «последствиях» поездки на 9 Мая в РФ
Общество
СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на энергообъект в Курске
Спорт
Хоккеист «СКА-1946» отстранен на семь игр за удар локтем в голову судьи
Мир
Фицо заявил об отказе Словакии оказывать военную поддержку Украине
Мир
В Газе сообщили о 25 погибших за сутки от ударов со стороны Израиля
Экономика
Экономист спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на мировой арене
Мир
Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тыс. квартир
Мир
Самолет с последней группой российских спасателей вернулся из Мьянмы
Мир
Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе
Общество
Нарколог рассказал о психостимуляторе в составе препарата «Молекула»
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Сочи
Мир
Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Общество
Гособвинение запросило 12 лет заключения для генерала Шамарина по делу о взятке

Зимние премиальные шины в России подорожали сильнее летних

0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За год, с марта 2024-го по март 2025 года, средняя цена на летние шины премиального ценового сегмента для легковых машин выросла на 3,6%, тогда как зимние шины подорожали на 8,9%. Об этом 16 апреля в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Если в марте прошлого года средняя цена зимней покрышки в этом сегменте составляла 25 тыс. рублей, то к марту 2025-го она выросла до 27,3 тыс. рублей. Пиковое значение за год было зафиксировано в январе — 28 тыс. рублей.

В марте 2025 года средняя цена летней шины премиум-брендов достигла 30,6 тыс. рублей, тогда как год назад этот показатель составлял 29,5 тыс. рублей. К октябрю прошлого года цена поднялась до 29,8 тыс. рублей, а после кратковременного снижения снова начала расти.

Научат и оценят: как изменятся правила подготовки водителей
В Общественной палате обсудили требования к автошколам

3 апреля автоэксперт Николай Погуляев напомнил, что изношенные шины значительно увеличивают тормозной путь, сцепление с дорогой ухудшается при критически малой глубине протектора. Шины с небольшим протектором хуже отводят воду, что повышает риск аквапланирования.

31 марта автоэксперт Алексей Абрамейцев рассказал, что самыми распространенными ошибками при замене зимних шин на летние являются слишком ранняя замена покрышек на летние, самостоятельная «переобувка» и установка изношенных шин.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025