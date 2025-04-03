Автоэксперт объяснил опасность езды на старых шинах

Изношенные шины значительно увеличивают тормозной путь, сцепление с дорогой ухудшается при критически малой глубине протектора. Шины с небольшим протектором хуже отводят воду, что повышает риск аквапланирования. Об этом напомнил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Когда глубина протектора критически мала, сцепление с дорогой ухудшается. На мокром покрытии разница в 1–2 мм глубины может добавить несколько метров к тормозному пути. Например, автомобиль на новых шинах при скорости 80 км/ч на мокрой дороге остановится за 40 м, а на изношенных — за 60 м и более», — цитирует Погуляева «Российская газета» 3 апреля.

При этом даже на сухом асфальте автомобиль на изношенных шинах может вести себя нестабильно. С такими покрышками резкие маневры становятся опаснее, сцепление в поворотах ухудшается, а водитель теряет уверенность в управляемости. Кроме того, если на шинах есть грыжи, глубокие трещины или расслоение, при наезде на яму или резком маневре они могут лопнуть, что приведет к внезапной потере управления, отметил эксперт.

Кроме того, старые покрышки увеличивают расход топлива (стертая резина имеет большее сопротивление качению) и сильнее нагружают подвеску, из-за чего быстрее изнашиваются ее элементы, добавил специалист.

Ранее в этот день автоэксперт Николай Погуляев рассказал, что неправильное хранение шин может значительно сократить срок их службы. Среди самых распространенных ошибок — хранение резины в пакете. Кроме того, многие водители неправильно эксплуатируют покрышки, что тоже сокращает их «жизнь».

26 марта автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что с приходом весны многие автовладельцы сталкиваются с неожиданными поломками, которые зимой оставались незамеченными. Одной из основных проблем эксперт назвал последствия коррозии.