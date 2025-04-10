Научат и оценят: как изменятся правила подготовки водителей

Осенью в России могут вступить в силу новые правила подготовки водителей в автошколах. Они предполагают возможность дистанционного обучения, увеличение времени практических занятий, новые темы в «теории», а также вводят дополнительные требования к учебным заведениям. Кроме того, предполагается введение рейтинга автошкол в зависимости от уровня аварийности их выпускников. Представители автошкол, общественных организаций и эксперты неоднозначно оценивают эти новшества . Подробности — в материале «Известий».

Новые знания и дополнительные часы

С 1 сентября в России планируется введение новых примерных программ обучения в автошколах . Об этом в ходе прошедшего в Общественной палате РФ круглого стола сообщила замначальника отдела развития опережающей подготовки и обучения департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Любовь Караваева. Этот документ был разработан совместно с МВД, Минтрансом, Минздравом, и в нем учтены пожелания этих ведомств, отметила она. Сейчас он находится на согласовании в Минэкономразвития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно проекту, например, допускается возможность дистанционного обучения в автошколе. Это касается только занятий по «теории», уточнила представитель Минпросвещения. Кроме того, с учетом изменившегося законодательства в области дорожного движения в теоретические занятия будут введены вопросы, касающиеся «опасного вождения», СИМ, электронных документов, использования световозвращающих жилетов и т.д. При этом вырастет число занятий, связанных с изучением законодательства. Также предполагается ‎увеличение времени, отведенного на получение практических навыков управления транспортным средством. Например, для категории B (легковые автомобили) количество часов возрастает с 56 до 58 для обучения на «механике» и с 54 до 56 — для тех, кто выбрал «автомат».

— Изменения прежде всего направлены в сторону большей практической направленности, — подчеркнула Любовь Караваева.

Избыточные требования

Наряду с новыми темами по «теории» и дополнительными занятиями по «практике» предлагаемые н ововведения устанавливают и требования к материально-технической базе автошкол, которые представители самих учебных заведений считают избыточными. Например, по словам эксперта департамента профессионального обучения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Андрея Степанова, новые правила вводят требования к типу покрытия автодромов, где отрабатываются начальные навыки управления машиной и маневрирование, коэффициенту сцепления такого покрытия, а также нормативы по водоотведению с таких площадок.

— Это явно избыточные требования, которые не имеют никакого отношения к процессу обучения, — уверен он.

Также избыточны, по мнению председателя правления Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, требования проверки технического оснащения учебного заведения, связанного с проведением дистанционного обучения. Четких критериев, кто и по каким параметрам будет оценивать оборудование для проведения такой формы обучения, пока нет, отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Есть у автошкол вопросы, касающиеся манекенов и пособий, на которых будущие водители отрабатывают навыки оказания первой помощи. Они достаточно дорогие, что сказывается на стоимости обучения, отметил президент Приморской ассоциации автомобильных школ Александр Николаев.

— Обязательные занятия по оказанию первой помощи имеет смысл проводить на базе МЧС или Красного Креста, где есть соответствующие наборы и манекены, с привлечением специалистов по оказанию такой помощи. Это будет гораздо эффективнее, — считает он.

Автошколам поставят оценки

Поправками в закон «О безопасности дорожного движения», внесенными правительством на рассмотрение Госдумы, предложено ввести рейтинги для автошкол. Как отметил в конце февраля на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин, «качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы».

Ч тобы такой рейтинг был предельно понятным и прозрачным, необходимо разработать четкие критерии оценки, считает член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

— Оценивать автошколу только по количеству ДТП с участием ее выпускников, на мой взгляд, не совсем корректно, тем более что ДТП бывают разными. Если пьяный водитель попал в аварию, очевидно, что это не инструктор автошколы заставил его сесть за руль в нетрезвом виде. Необходимы комплексные критерии, которые должны быть выработаны с участием всех заинтересованных ведомств, самих автошкол, общественности и экспертов, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Успешность сдачи экзаменов выпускниками той или иной автошколы вполне может быть одним из таких критериев, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. При этом он сомневается в практическом применении такого рейтинга гражданами, выбирающими автошколу.

— Это может работать в крупных городах, где в одном районе сразу несколько автошкол. Да и то человек скорее выберет ту автошколу, которая ближе к дому, к месту работы или учебы, имеет более удобный график. Если же говорить о каких-то отдаленных районах, где на двадцать сел и деревень всего одна автошкола, то тут никакой рейтинг не поможет — очевидно, человек пойдет учиться в нее, а не будет ездить за сотни километров в другое учебное заведение, у которого выше оценки, — уверен главред.

Как рассказал в ходе круглого стола старший инспектор по особым поручениям отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления государственных услуг Госавтоинспекции, МВД России Антон Царев, показатель аварийности с водителями со стажем до двух лет увеличивается. Если в 2023 году число погибших в таких ДТП было на уровне 2022 года, то уже в 2024 году этот показатель вырос на 10%. А по итогам I квартала текущего года отмечается рост еще на 20%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом в Госавтоинспекции отмечают увеличение доли кандидатов в водители, сдавших с первого раза экзамен на права «в городе». Если в 2023 году она составляла 12,1%, то по итогам 2024 года их доля выросла до 13,8%. Это связано в том числе со смягчением требований к сдаче экзаменов прошлой весной.

Разделить обучение и экзамены

С радикальным предложением о реформировании системы обучения в автошколах выступил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов . По его мнению, необходимо отделить само обучение от сдачи экзаменов, а также позволить автошколам самостоятельно определять программу и сроки обучение для каждого абитуриента.

— Необходим дифференцированный подход к обучению, в том числе с использованием современных методов, включая тренажеры и нейросети. Необходимо разрешить автошколам внедрять собственные методики. Обучение — это услуга. Если человек не сдал экзамен, значит, эта услуга оказана некачественно. Следует законодательно закрепить обязанность автошколы доучивать такого абитуриента, — заявил он на круглом столе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом Александр Холодов считает возможным введение в автошколах своего рода вступительных экзаменов, на которых будет оцениваться уровень и знаний, и навыков кандидатов в водители. Это позволит учебным заведениям определять время, необходимое для качественного обучения каждого абитуриента, а также, исходя из этого, дифференцировать стоимость обучения, полагает он.

— Один человек ничего не знает в ПДД и вообще не умеет ездить. Значит, его надо учить дольше, и, соответственно, стоить его обучение будет дороже. Другой заранее самостоятельно изучил ПДД, имеет определенные навыки управления: срок его обучения будет меньше, а цена обучения — ниже, — пояснил свою позицию Александр Холодов.