Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников

Качество обучения в автошколах России планируется начать оценивать в том числе по количеству случаев попадания в ДТП у их выпускников. Об этом 27 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований, и для этого кабмин предлагает скорректировать действующее законодательство.

«Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы», — сказал Мишустин.

Он отметил, что эта информация будет размещаться на специальном информационном ресурсе, который будет регулярно обновляться и станет доступен для всех желающих. Когда именно планируется запустить его работу, не уточняется.

24 февраля сообщалось, что МВД России подготовило поправки в административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. В ведомстве предложили расширить перечень оснований для отказа в предоставлении государственных услуг по проведению экзаменов для иностранных граждан или лиц без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки.

18 февраля стало известно, что в России доля кандидатов в водители, сдавших с первого раза экзамен на права «в городе», увеличилась. Если в 2023 году она составляла 12,1%, то по итогам 2024-го выросла до 13,8%. По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, это стало следствием изменений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на права, вступивших в силу 1 апреля 2024 года.