Учебная тревога: за два года в России закрылось более тысячи автошкол

Количество автошкол в России за два последних года уменьшилось на 15% — с 7 до 5,96 тыс. , следует из данных аналитического сервиса «Контур.Фокус». Эту информацию косвенно подтверждают сведения ГИБДД — в 2022 году ведомство выдало на 12% меньше разрешительной документации для работы автошкол. Если в 2021 году большинство курсов для начинающих водителей закрылось из-за пандемии, то в 2022-м основными причинами стали уход из России иностранных автоконцернов, резкое подорожание машин и их обслуживания. Представители отрасли утверждают, что их бизнес становится нерентабельным. Скажется ли сокращение числа автошкол на качестве обучения и стоимости услуг — в материале «Известий».

Минус лицензии

В 2022 году заключение о соответствии учебно-материальной базы в ГИБДД оформили 672 автошколы, притом что годом ранее — 764 (–12%), сообщили «Известиям» в МВД России. Этот документ выдается автошколам каждые пять лет, работать без него они не могут.

По мнению экспертов, снижение числа заключений, выданных ГИБДД, говорит именно о сокращении количества автошкол в России. Это подтверждают и данные аналитических сервисов. Так, по информации платформы «Контур.Фокус» (занимается проверкой контрагентов), с января 2021-го по март 2023-го число этих организаций уменьшилось более чем на 15% — с 7 до 5,96 тыс.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

А еще 10 лет назад в России их было порядка 14 тыс., рассказал «Известиям» председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. По его словам, особенно много автошкол закрылось с начала 2022 года. С рынка уходят в первую очередь небольшие и несетевые организации.

Санкции, уход иностранных автоконцернов, повышение цен на машины и комплектующие привели к тому, что этому сектору бизнеса приходится буквально выживать, рассказал генеральный директор школы «АвтоДрайвер» Михаил Бородачев.

— Сократилось число людей, которые могут позволить себе обучение. Меньше учеников — меньше выручка, а нам приходится платить за аренду помещений, обслуживать автомобили. Автошкола — это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует, — рассказал «Известиям» эксперт.

Он подчеркнул, что стоимость аренды помещений поднялась на 30%, обслуживание машин — почти на 40%. Сильно бьет по карману и цена за страхование автомобилей. Логичный выход из ситуации — повышение цен на услуги, но с этим не всё так просто.

— Сейчас стоимость обучения на категорию «В» составляет 45 тыс. рублей. Чтобы перестать выживать и комфортно работать, мы должны поднять цену до 60 тыс. рублей. Но в нынешних условиях сделать это почти нереально, так как если наша организация повысит стоимость, а соседняя нет, то и так небольшой поток учеников просто перейдет в другую школу, — подчеркнул Михаил Бородачев.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Обслуживание учебного автомобиля может обходиться в 100 тыс. рублей в месяц , отметил в разговоре с «Известиями» СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

— Парк средней автошколы состоит из десяти машин, а транспортные средства обучающих организаций должны проходить ТО не раз в год, а раз в квартал. Таким образом, организация тратит на свои авто около 48 млн рублей в год, — отметил эксперт.

Падение интереса

Еще одной проблемой для автошкол стал отток учеников, считает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

— Мы видим тенденцию к сокращению потребности в обучении. Желающих получить права стало меньше — многие сейчас отказались от покупки машины из-за роста цен, — отметила в разговоре с «Известиями» эксперт.

Тяжелое положение, в которое попали автошколы, может сказаться на качестве обучения, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Учебно-материальная база — это в том числе площадки, помещения, машины и так далее. У всего этого есть свойство устаревать и изнашиваться. Очевидно, что за последние десятилетия люди привыкли к комфорту и учились в основном на новеньких Renault, Kia или Hyundai. Садиться за руль старой машины захочет не каждый, — рассказал «Известиям» эксперт.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Он добавил, что без должного финансирования у школ не будет мотивации добросовестно готовить водителей.

Закрытие организаций не так критично, отметил в разговоре с «Известиями» экс-глава ГИБДД РФ, генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Федоров. На его взгляд, вмешательство государства в решение этого вопроса не требуется.

— Этот вопрос вполне можно решить совместной работой общественных организаций и бизнес-сообщества. Например, тот же ДОСААФ по-прежнему имеет большой вес в этой сфере , — считает эксперт.

Он добавил, что в обучении водителей могут помочь военкоматы, заинтересованные в том, чтобы к ним приходили призывники уже с водительскими удостоверениями.