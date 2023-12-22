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МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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МВД России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Документ опубликован 22 декабря на портале проектов нормативных правовых актах.

Проект предусматривает, что с 1 апреля 2024 года будет отказано в допуске на экзамены тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

Также вводятся основания для приостановки проведения экзаменов и выдачи прав. Это произойдет, если истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к вождению. Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военные комиссариаты применили меры по явке этих лиц по повестке.

«С учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего Административного регламента (с 1 марта 2021 года), проектом смягчаются требования к кандидатам, в частности, увеличивается количество ошибок, при которых экзамен будет считаться сданным», — рассказали «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Таким образом МВД России предложило увеличить сумму штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которых кандидат в водители получает оценку «не сдал».

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С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения». В связи с этим многим автомобилистам придется пересдать экзамен на права. В августе «Известия» рассказали, кого затронут эти изменения и как получить новое водительское удостоверение.

10 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, прежде уличенным в вождении в нетрезвом виде, запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения.

Также в законе изменен порядок допуска водителей к управлению транспортом. Например, управлять автобусами разрешат только при наличии стажа вождения легковых и грузовых авто не менее одного года, а к экзаменам для разрешения управления трициклами, квадроциклами, средними грузовиками будут допускать на год раньше ― с 17 лет.

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