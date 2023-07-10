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Путин подписал закон о временном запрете для нетрезвых водителей сдавать на права

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, прежде уличенным в вождении в нетрезвом виде, запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. Соответствующий документ опубликован 10 июля, в понедельник, на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, водителям, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, запретят сдавать экзамен и получать водительское удостоверение. Этот же закон касается россиян, в отношении которых составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Документ гласит, что водители не смогут получить новое водительское удостоверение в течение года после того, как вступает в силу постановления о его назначении административного наказания за вождение в нетрезвом виде.

Также в законе изменен порядок допуска водителей к управлению транспортом. Например, управлять автобусами разрешат только при наличии стажа вождения легковых и грузовых авто не менее одного года, а к экзаменам для разрешения управления трициклами, квадроциклами, средними грузовиками будут допускать на год раньше ― с 17 лет.

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10 июля стало известно, что в России ведется разработка первой в стране облачной платформы кибербезопасности автомобилей. Первый прототип представили во время международной промышленной выставки «Иннопром» на базе испытательного стенда «Лабриг», комплекса электронных систем транспорта.

В рамках проекта в России появится государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства, который поможет бороться с киберпреступниками.

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