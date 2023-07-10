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В России создадут первую платформу кибербезопасности автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России ведется разработка первой в стране облачной платформы кибербезопасности автомобилей, сообщает 10 июля совместный пресс-релиз ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского».

Первый прототип платформы представили во время международной промышленной выставки «Иннопром» на базе испытательного стенда «Лабриг», комплекса электронных систем транспорта.

«Платформа убережет миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб людям и государству», ― заявил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В рамках проекта в России появится государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства, который поможет бороться с киберпреступниками.

Разработчики платформы предполагают, что в ближайшие пять лет сфера применения их проекта вырастет в несколько раз. По словам управляющего директора «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анны Кулашовой, авторы проекта всерьез считают, что информационная безопасность в автопроме критически важна и что умные автомобили должны быть действительно безопасными.

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7 июля стало известно, что утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года.

Представители Минпромторга отметили, что индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.

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