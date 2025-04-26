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Минобороны опубликовало кадры из освобожденной Горнали в Курской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Минобороны России 26 апреля опубликовало кадры из последнего населенного пункта Курской области, освобожденного от украинских боевиков, — Горнали.

На кадрах показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также зафиксировано, как командование дает российским военнослужащим приказ установки флага РФ, что свидетельствует о полном освобождении Горнали от противника.

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Днем подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнали.

До этого глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении от ВСУ Горнали президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Президент РФ поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

24 апреля сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение последнего захваченного населенного пункта в Курской области — села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.

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