Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Глава государства 26 апреля обратился с видеовыступлением.

Он отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась. А понесенные противником огромные потери — в том числе среди наиболее способных и подготовленных сил ВСУ — отразятся на всей линии соприкосновения.

«Полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил глава государства.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая об успешно завершенной операции и освобождении последнего села Горналь, отметил успехи российских военных.

«Особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка», — отметил Герасимов.

Он добавил, что планы киевского режима, который намеревался создать так называемый стратегический плацдарм и сорвать наступление ВС России в Донбассе, полностью провалились.

«На начальном этапе операции продвижение противника вглубь нашей территории было остановлено с последующим сокращением площади вклинения. Украинские подразделения вынужденно перешли к обороне. В дальнейшем нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями 76-й и 106-й, а также действиями 155-й и 810-й бригад морской пехоты основная группировка ВСУ была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям», — рассказал высокопоставленный военный.

Он отметил, что в ходе всей операции по вытеснению боевиков из Курской области уничтожено более 7,7 тыс. единиц военной техники, включая 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тыс. других боевых бронированных машин. Отдельно Герасимов поблагодарил за участие в освобождении приграничных районов Курской области военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, очень помогли в разгроме группировки Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.

24 апреля сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение последнего захваченного населенного пункта в Курской области — села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.