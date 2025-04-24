Житель Горналя рассказал о своем спасении из оккупированного ВСУ села

Единственным жителем села Горналь в курском приграничье, который отказался от эвакуации, когда началось вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и решил остаться в своем доме, так как не хотел «бросать хозяйство», был Юрий Никитин. Однако, когда мужчина понял, что лучше всë же выбраться из захваченного боевиками населенного пункта, он начал искать способы, как это сделать, об этом рассказал Никитин 24 апреля «Известиям».

Сначала мужчина находился в своем доме, но потом он сгорел в результате боев. И Никитин перебрался в подвал соседнего дома. Новости о том, что происходит снаружи, он узнавал через радиоприемник. При этом батарейки для устройства, подвергая себя опасности, находил в падающих квадрокоптерах.

«Радио работало от батареек. Там же сверху квадрокоптеры летают, они падают, батарейки рассыпаются. Берешь, соединяешь, и радио разговаривает. <...> Мины я видел. 40 штук. Перекресток, так пять, так пять, ниже здесь пять. А по бокам еще, где на Горналь идет дорога, и на Гуево, там уже по десятку стояло», — сообщил житель села военкору Эмилю Тимашеву.

Узнав по радио об освобождении соседнего населенного пункта Гуево, он решил бежать туда. В настоящее время российские военные ведут бои за освобождение Горналя.

Ранее, 23 апреля, Минобороны РФ сообщило, что в составе группировки войск «Север» военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вытеснили подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе освобожденного в Курской области Горналя. Гвардейцы комплексным огневым поражением ликвидировали боевиков ВСУ в Горнале и приграничье Курской области.

Российские военнослужащие 22 апреля освободили от оккупации ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Отмечалось, что обитель служила для украинских боевиков военным объектом, на территории которого были размещены артиллерийские установки, пункты управления беспилотниками.

Позже военные Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали о текущей обстановке в окрестностях монастыря. Командир 5-го батальона 810-й бригады с позывным Гравер уточнил, что лесополосы в окрестностях Горналя зачищаются, а российские бойцы наносят укрепленным позициям ВСУ огневое поражение.