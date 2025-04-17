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«Мирные сюда возвращаются на свой страх и риск»

Как курское приграничье живет после разгрома ВСУ и что заставляет механизаторов вступать в тероборону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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До нападения ВСУ на Курскую область Андрей Гридин работал механизатором, затем в МЧС, а его жена Елена — главой Кореневского сельсовета. У них был новый дом с богатым садом. Они растили четверых детей, казалось, жизнь сложилась. Но в августе прошлого года в один момент всё изменилось — к ним в село пришли украинские боевики. Покинув дом, супруги твердо решили защищать свою землю и поступили в «БАРС-Курск». Андрей взял позывной Славян, Елена стала Афиной. Корреспондент «Известий» узнал, что заставляет женщину взять в руки автомат и чем живут ополченцы курской теробороны.

В августе 2024-го

В 2023 году Елена, до того работавшая в Кореневском сельсовете, заняла пост главы. Андрей, много лет трудившийся оператором в свинокомплексе, устроился пожарным в МЧС. У Гридиных росли четверо детей — три девочки и мальчик. Двое младших занимались рукопашным боем, вошли в сборную области, завоевывали призовые места.

Всё было налажено, вспоминают супруги, и в одночасье всё изменилось 6 августа 2024 года.

— Сначала ничего не было понятно. Из Суджи звонили: «Здесь происходит что-то страшное. Уезжайте!» —— делится Елена. — В первый же день мы вывезли в Курск детей. Вернулись. Начали подворовой обход, говорили: «Нужно эвакуироваться». Установка была — на двое-трое суток, переждать угрозу. В последующие три дня вывозили людей на машине. А десятого нас уже не пустили, военные перекрыли трассу. ВСУ зашли в село. В тот день от украинских снарядов погибло больше 20 наших односельчан. Один из примеров — расстрел машины, в которой ехала семья. Отец и 20-летняя дочь были убиты на месте. Мать получила ранение и пять дней пролежала в кювете, пока ее не нашли волонтеры.

курск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

1 сентября Андрей записался в только что организованный БАРС. Взял позывной — Славян. Был назначен командиром взвода.

Елена продолжила занимать свой пост, время от времени выбиралась в село. Она вывозила документы, фиксировала разрушения, сливала воду из труб отопления, забивала поврежденные окна, развозила гуманитарку, газовые баллоны.

А еще разыскивала пропавших без вести.

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— Их у нас было четверо, — говорит она. — Мы обнаружили останки двоих. Без экспертизы точно утверждать нельзя, но, предположительно, один — 50-летний мужчина, ехал на велосипеде и попал под сброс. Второй — школьник. Двоих других мы пока не обнаружили.

Курск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Полномочия главы сельсовета Елена сложила с себя в январе, подписала контракт с БАРСом — на полгода. Позывной выбрала — Афина. Дела передала своему заместителю. Причин такому решению, объясняет, было несколько. Во-первых, хотелось делать что-то, а в селе жизнь остановилась — ни магазинов, ни аптек, ни предприятий, ни самого сельсовета. Во-вторых, в БАРСе нужны люди. В-третьих, сказалась детская тяга к военной профессии.

Ну и, конечно, еще одно — супруг рядом. В расположении отряда им выделили отдельную комнату. На задания часто выходят вместе.

В коллектив «БАРС-Курск» Елена-Афина влилась быстро. Делится, что с мужчинами работать легко — всё четко, конкретно, без эмоций, если поставлена задача — следует выполнение.

С женщинами не так — их как будто еще нужно уговорить что-то сделать, смеется она.

курск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Другая сторона медали — не всегда представители сильного пола воспринимают тебя всерьез, будь ты глава или, как сейчас, боец. Остается относиться к этому с юмором и просто делать свое дело.

Елена и Андрей сейчас служат в поселке Коренево. А одноименное село, которым руководила женщина и где у них дом, находится всего-то в 5 км через речку.

— Живем рядом, рукой подать, — говорят они. — А вернуться нельзя — в небе FPV-дроны.

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Несмотря на близость населенных пунктов, в селе ситуация сложнее, чем в райцентре: чаще в небе появляются беспилотники, больше разрушений, разбиты трансформаторные будки, ЛЭП, нет воды, газа.

Курск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В начале нападения ВСУ вошли в село, но дальше через мосты им прорваться не удалось. В течение последующих нескольких дней противника выбили.

На сегодня здесь уничтожены 80 домов, более 500 повреждены. Атаки БПЛА, несмотря на успехи на фронте, не прекращаются (хотя их стало меньше), враг пытается бить по тылам, держать в напряжении.

Только за последние недели в кореневской агломерации ВСУ сожгли несколько частных домов, ударили по автозаправке, магазину, по скоплению людей, ранение получили двое гражданских, включая ребенка.

Афина с автоматом на плече

Елена с Андреем, оба с автоматами через плечо, выполняют ставшую традиционной для теробороны работу — патрулируют вместе с военной полицией улицы, стоят на усилении на блокпостах, помогают саперам — сопровождают по дворам и полям, прикрывают небо во время ремонта инфраструктуры.

— Мирные люди сюда возвращаются на свой страх и риск, — рассказывает Елена. — В поселке находится постоянно уже несколько сотен гражданских. В селе — почти сто. Зовет свежий воздух, свой двор, свобода — в четырех стенах ПВР в режиме постоянного ожидания находиться сложно. Сейчас тепло пойдет, и, возможно, начнется еще больший приток. Хотя, повторюсь, пока очень опасно.

Афина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

О возвращении полноценной мирной жизни в Кореневский район говорить рано. Семей, пока не вернувшихся домой, до сих пор много.

Там, где речка, сад, рыбалка

Родители Андрея в августе успели выехать из Суджи, сегодня, как вынужденные переселенцы, они получили сертификат и купили домик под Курском. Крыша над головой есть, хотя душа не на месте — тянет на малую родину. Мама Елены и дети живут в съемной квартире. Первое время младшие постоянно спрашивали: когда обратно, туда, где речка, сад, рыбалка, велосипед, спортивная школа. Особенно тосковал сын. Но уже перестали.

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И, как говорят Гридины, видимо, в свой деревенский дом (он сохранился) все вместе они уже не вернутся, слишком сильно перепахало вражеское нападение и настоящее, и будущее. Некуда пока ехать, территория, по которой с боями прошли ВСУ, — сплошная полоса отчуждения. Но для них нет земли дороже.

курск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Минувший март стал знаковым для области. Произошел коренной перелом в боях, враг в большинстве выдавлен за пределы региона. 8 марта кореневцы отпраздновали очередную, 82-ю годовщину изгнания из родного района фашистов. Сегодня все в ожидании новой даты — полного освобождения Курской области от ВСУ.

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