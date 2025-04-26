Освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь

Освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ) последний населенный пункт в Курской области — Горналь. Об этом 26 апреля сообщил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь», — сказал Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Глава Генштаба уточнил, что планы киевского режима по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе провалились.

«Особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка», — отметил Герасимов.

Он также отметил, что для поддержания численности группировок ВСУ на уровне около 60 тыс. человек противник был вынужден перебрасывать на курское направление подразделения с других участков. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.

«Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах. На остальных направлениях объединенная группировка войск-сил (ВС РФ. — Ред.) продолжает выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции (СВО)», — дополнил Герасимов.

По его словам, в Сумской области Украины продолжается создание зоны безопасности, а общая площадь контролируемой территории составляет более 90 кв. км.

Президент Путин, в свою очередь, поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась. А понесенные противникам огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники, сил ВСУ — это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — отметил Путин.

24 апреля сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение последнего захваченного населенного пункта в Курской области — села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.