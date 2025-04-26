Опубликованы кадры установки российского флага в Горнале Курской области
«Известия» в субботу, 26 апреля, публикуют кадры установки российского флага бойцами подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в полностью освобожденной от украинских войск населенного пункта Горналь Курской области.
На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ устанавливают российский флаг.
Ранее в этот день глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горналя. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.
Также, по словам Герасимова, сейчас в Сумской области Украины продолжается создание зоны безопасности, а общая площадь контролируемой территории составляет более 90 кв. км.