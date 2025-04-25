В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения
Временные ограничения на вылет и прием воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом 25 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — написал он в Telegram-канале.
Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил представитель Росавиации.
Кореняко 24 апреля сообщил, что ограничения на вылет и посадку самолетов были введены в аэропорту Казани в 04:45 мск. Позже он заявил, что ограничения были сняты.