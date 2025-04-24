В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 24 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Казань в 07:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов ВС.
Как заявил Кореняко, в период действия ограничения работы аэропорта на запасной аэродром улетели два самолета, которые выполняли рейсы в Казань.
Отмечается, что экипаж ВС, авиадиспетчеры, службы аэропортов принимают все меры по обеспечению безопасности полетов.
Кореняко ранее в этот же день сообщил, что в аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения. По его словам, в Казани ограничения действовали с 04:45 мск, а в Ульяновске — с 03:20 мск. Позже в аэропорту Ульяновска ограничения были сняты.