В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 24 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) <...> В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 06:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщениях Кореняко в Telegram-канале.
Он уточнил, что в нижегородском аэропорту за время действия ограничений один из самолетов, летевший в город, ушел на запасной аэродром.
По его словам, ограничения были введены для обеспечения полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов и службы аэропортов приняли все необходимые для обеспечения безопасности меры.
В этот же день Кореняко сообщил о том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.