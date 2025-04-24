Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом 24 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены с 02:50 по мск в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения полетов гражданских воздушных судов.
Кореняко в этот же день сообщил о том, что в аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов гражданской авиации. Позже он заявил, что ограничения были сняты.