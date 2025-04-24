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В аэропортах Жуковский и Калуга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В аэропортах Жуковский и Калуга сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 24 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) в 02:39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, направлявшийся в Жуковский.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

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О введенных ограничениях на работу аэропортов Жуковский и Калуга (Грабцево) Кореняко сообщил ранее в этот день. Он указал, что экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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