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Временные ограничения ввели в аэропортах Жуковский и Калуга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В аэропортах Жуковский и Калуга ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 24 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Жуковский (код ИКАО: UUBW) — с 1:00 мск; Калуга (Грабцево; UUBC) — с 0:45 мск», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

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Кореняко 23 апреля сообщил о том, что ограничения на вылет и посадку самолетов введены в аэропорту Казани. Он уточнил, что такие меры были введены в 12:45 по мск. Позже он уточнил, что ограничения были сняты.

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