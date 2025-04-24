В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения на работу
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 24 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD) — с 04:45 мск; Ульяновск (Баратаевка; UWLL) — с 03:20 мск», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, соответствующие меры были приняты для обеспечения полетов гражданских воздушных судов.
Кореняко в этот же день сообщил о том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода с 2:50 мск.