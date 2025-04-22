В Кремле сообщили о завершении встречи Путина и султана Омана в узком составе
Встреча президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в узком составе завершена. Об этом 22 апреля сообщили в Telegram-канале Кремля.
Уточняется, что лидеры стран продолжат переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
На встрече в узком составе Путин отметил, что Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества по различным направлениям. По его словам, это касается сферы логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. В том числе российский президент отметил, что Москва рассчитывает на дополнительные шаги в энергетическом сотрудничестве.
Султан Омана прибыл в Россию 21 апреля. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх 19 апреля сообщал, что в ходе визита султана стороны подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов.