Путин отметил проработку развития сотрудничества с Оманом по разным направлениям

Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе в логистике, транспорте, взаимных инвестициях, сельском хозяйстве. Об этом 22 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с оманским султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Он также поблагодарил султана за то, что тот принял приглашение посетить страну. Глава государства отметил, что к визиту султана подготовили солидный пакет документов, который создаст дополнительные условия и хорошую нормативную базу для развития отношений двух стран по всем направлениям.

«Еще многое нужно сделать в сфере торгово-экономических связей. Но уже сейчас есть возможность развивать наши отношения и в сфере логистики, в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций, в сельском хозяйстве. Такие направления прорабатываются нашими коллегами», — отметил Путин.

По словам президента, Москва в том числе рассчитывает на дополнительные шаги в энергетическом сотрудничестве. Хайсам бен Тарек Аль Саид, в свою очередь, отметил крепкую связь с Россией. По его словам, государство стремится, чтобы отношения двух стран носили привилегированный характер. В том числе он уточнил, что Оман заинтересован в развитии экономических связей с РФ.

Путин добавил, что РФ планирует провести в 2025 году саммит с арабскими странами, и пригласил султана Омана принять участие в мероприятии.

Султан Омана прибыл в Россию 21 апреля. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх 19 апреля сообщал, что в ходе визита султана стороны подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов.