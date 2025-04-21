Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом. Об этом 21 апреля сообщил корреспондент «Известий».
Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.
19 апреля в пресс-службе Кремля сообщили, что 22 апреля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и султана Омана. Уточнялось, что в ходе беседы стороны рассмотрят ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух государств.
В тот же день посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщил, что в ходе визита султана стороны подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычный паспортов.