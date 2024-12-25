Сказка о султане: россияне стали чаще выбирать Оман для отдыха

За последний год турпоток из России в Оман растет на 25%, а количество российских туристов, посетивших султанат, оценивается в 70 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в российской дипмиссии в Омане. В посольстве добавили, что страны работают над подписанием соглашения о введении безвизового режима. При этом поддерживается высокий уровень политического диалога. Почему Маскат отказался от присоединения к антироссийским санкциям и сколько стоит билет в страну — в материале «Известий».

Популярность Омана у российских туристов растет

В 2024 году Оман стал одним из открытий для российских путешественников. По данным посольства РФ, турпоток из России может превысить прошлогодний показатель на 25% — количество туристов может достигнуть 70 тыс. человек.

— В последние годы идет наращивание взаимодействия с Султанатом Оман в сфере культуры и туризма. В настоящее время наблюдается заметное увеличение потока туристов из России. Согласно предварительным оценкам, ожидается, что их количество к концу 2024 года может достигнуть 70 тыс. человек, — рассказал «Известиям» исполняющий обязанности пресс-атташе дипмиссии Александр Осадчий, добавив, что в 2023 году монархию посетили 53 тыс. граждан РФ.

Страны сейчас работают над упрощением визового режима.

— На повестке дня стоит вопрос о подготовке межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Султаната Оман. Работа на этом направлении продолжается. Обе стороны содействуют развитию туристических обменов, — отметили в диппредставительстве.

Сейчас российские граждане могут находиться в Омане в течение 14 дней без получения визы. 30-дневную туристическую визу можно оформить в аэропорту Маската.

Рост интереса к Оману вызван его популяризацией как экзотического и безопасного направления с богатыми культурными и природными достопримечательностями. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба, фьорды Мусандама, древние форты и уникальные традиции привлекают любителей необычных путешествий.

В российском посольстве отметили и постоянный интерес оманских граждан к России. В основном подданные султаната посещают Москву и Санкт-Петербург, растет популярность Казани, Сочи и других городов России.

— На этом фоне в ближайшем будущем можно надеяться на открытие рейсов авиакомпаний не только в Москву, но и в другие регионы России, — сообщил Александр Осадчий.

5 ноября Минэкономразвития РФ сообщило, что оманская авиакомпания Oman Air возобновила прямые рейсы в Россию. Стоимость перелета в одну сторону накануне новогодних праздников достигла примерно 75 тыс., при этом в обычные дни цена перелета составляет около 30 тыс.

Для привлечения россиян министерство наследия и туризма Султаната Оман 1 октября 2024 года открыло туристическое представительство в России с офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

— Сейчас оманцы активно развивают туризм, это делает страну привлекательной для России. Хотя это туризм не для массового потребителя, это все-таки достаточно эксклюзивные поездки. Тем не менее это направление интересно и пляжным туризмом, там есть и большое количество памятников, все-таки это страна с очень древней историей, — рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Мелкумян.

Российско-оманские отношения

Россия и Оман укрепляют сотрудничество на фоне растущих геополитических вызовов. В последние годы диалог между странами приобрел новый импульс, охватывая политическую, экономическую и культурную сферы.

Одним из ключевых направлений взаимодействия стало расширение политических связей.

— Посольство способствует дальнейшему укреплению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе проведению регулярных встреч министров иностранных дел и их заместителей, — отметили в российском диппредставительстве.

На международной арене Оман проводит прагматичный взвешенный курс. Несмотря на давление Запада, в Маскате продолжают занимать равноудаленную позицию в контексте ситуации на Украине, стараются не применять меры, которые могли бы навредить отношениям с Москвой. К примеру, Оман воздержался при голосовании по резолюциям «Приостановление членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека» (апрель 2022 года) и «Обеспечение возмещения ущерба и репарации за агрессию против Украины» (октябрь 2022 года).

— Омано-российские отношения формируются политическими и экономическими «окнами возможностями» и ключевыми проблемами в Арабском регионе, особенно после того, как султанат доказал свою значимость на региональном и международном уровнях, — отметил в беседе с «Известиями» оманский политолог Хамис Аль-Кутейти.

По его словам, в результате двусторонних контактов, в том числе поездки наследного принца Омана Зиязана Бен Хейсама Аль Саида в Москву, странам удалось расширить экономические и политические горизонты для сотрудничества.

Ведется работа над перспективными проектами, в том числе в сферах топливно-энергетического комплекса, транспорта и инфраструктуры. Продвигаются связи и в культурно-гуманитарной сфере. Хорошо зарекомендовала себя практика организации в султанате гастролей российских творческих коллективов. В будущем году Москва и Маскат будут отмечать 40-летие установления дипломатических отношений.

— В контексте этого значимого события на 2025 год запланировано проведение масштабного проекта «Русские сезоны» в Омане. Речь идет о проведении серии зрелищных мероприятий с участием Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева, труппы Академии балета им А.Я. Вагановой под руководством Николая Цискаридзе, Музеев Кремля, Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи, — рассказали «Известиям» в посольстве России.

У России с Оманом действует высокий уровень отношений. Маскат не участвует в антироссийских санкциях, придерживается сбалансированной позиции, говорит Елена Мелкумян.

— Нет сомнений в том, что в будущем состоится визит султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида в РФ, который сможет продвинуть российско-оманские отношения и установить важные соглашения о партнерстве на экономическом уровне, — отметил Хамис Аль-Кутейти.

Страны настроены на совместную координацию по региональным и международным вопросам, что будет способствовать развитию российско-оманских отношений, считает эксперт. По итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил $400 млн.