Путин проведет переговоры с султаном Омана 22 апреля в Москве
В Москве 22 апреля состоятся переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарек Аль Саида. Об этом 19 апреля сообщается в Telegram-канале Кремля.
«22 апреля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом», — указано в сообщении.
В процессе беседы стороны рассмотрят ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Оманом, охватывающие торгово-экономические, финансово-инвестиционные и культурно-гуманитарные области. Также они обсудят важные вопросы международной и региональной повестки.
9 января министр торговли, промышленности и привлечения инвестиций Омана Каис бен Мухаммед аль-Юсуф заявил, что Оман может экспортировать в Россию продовольственные и промышленные продукты, однако на нынешнем этапе взаимная торговля сталкивается с определенными трудностями. По его словам, площадка Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала подходящей платформой для представления продукции и инвестиционных возможностей султаната.