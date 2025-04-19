Россия и Оман подпишут 10 соглашений во время визита султана в Москву

Россия и Оман во время визита султана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Москву подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов. Об этом 19 апреля сообщил посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх.

«Новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании между Оманом и Россией станут важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений», — приводит его слова издание Oman Observer.

Посол отметил, что подписание соглашений откроет новые горизонты для сотрудничества во многих сферах, таких как торговля, энергетика, образование и туризм. Также в ходе визита будет подписан протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Оно будет распространяться на взаимодействие в области торговли, рыболовства, устойчивого развития и СМИ.

В этот же день в Telegram-канале Кремля сообщили, что в Москве 22 апреля состоятся переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана. В процессе беседы стороны рассмотрят ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества между странами.