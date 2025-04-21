В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать

В Москву с официальным визитом прибыл султан Омана Хайсам бен Тарек. Он пробудет в России два дня, 22 апреля у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что в рамках визита будут подписаны 10 различных соглашений, в том числе о взаимной отмене визовых требований. Что собой представляет Оман и какое место в мире он занимает — в материале «Известий».

Как устроен Оман

• Оман является одной из шести стран мира, где установлена абсолютная монархия. К таким государствам еще относятся три соседа Омана по региону: Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Также среди них Бруней и Ватикан. Султаном Омана с 2020 года является Хайсам бен Тарек из династии Аль Саидов. Он обладает всей полнотой власти, которую передает по наследству, и формирует правительство.

• С 1996 года в Омане действует своя конституция, которая подтверждает неограниченные полномочия монарха. В стране запрещены политические партии, единственные выборы проходят в нижнюю палату Совета Омана, который является совещательным органом парламентского типа. Женщины имеют право голоса и могут как избираться, так и входить в правительство. В стране в качестве государственной религии установлен ислам.

• Оман в нынешнем виде обязан своим появлением султану Кабусу бен Саид. Он сверг своего отца в 1970-м году и правил почти полвека. Он объединил ранее самостоятельные султанат Маскат и имамат Оман в единое государство, в котором отменил старые изоляционистские порядки и стал проводить активные реформы с модернизацией экономики. Кабус бен Саид скончался в 2020 году и передал власть Хайсаму бен Тареку, который приходится ему двоюродным братом.

• Оман относится к числу благополучных стран с экономической точки зрения и занимает место в числе 60 лучших стран по уровню ВВП на душу населения. Основу экономики султаната составляет добыча нефти, значительные запасы которой были обнаружены в 1964 году, при этом страна не входит в число стран ОПЕК. Добыча и обработка нефти обеспечивает около половины ВВП Омана. В стране также действует план по диверсификации экономики с целью отказа от нефтяной зависимости.

• На мировой арене Оман проводит умеренную внешнюю политику, во многом схожую с той, которой следует ОАЭ. Султанат поддерживает дружественные отношения как с западными странами, так и с Россией и Ираном. Оман является одной из немногих арабских стран, которые поддерживают неофициальные отношения с Израилем и ни в каком виде не участвовали в боевых действиях против него.

• Оман также выступает как посредник в вопросах международной дипломатии. Так, в апреле 2025 года Маскат принял у себя делегации Ирана и США, которые провели первые за долгое время непрямые переговоры по ядерной сделке.

Как связаны Россия и Оман

• Россия и Оман поддерживают дипломатические отношения с 1985 года. Как отмечают в МИД РФ, позиции двух стран близки или практически совпадают по всем основным международным проблемам. Политический диалог России и Омана поддерживается на самом высоком уровне. В 2023 году состоялся телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и султана Хайсама бен Тарека, который стал первым диалогом между лидерами двух стран.

• В 2020 году Оман ввел безвизовый режим пребывания для граждан России сроком до 14 дней. Россия со своей стороны ввела возможность оформления электронных виз для граждан Омана. Во время визита Хайсама бен Тарека в Москву планируется подписание соглашения об отмене визового режима для обладателей обычных загранпаспортов. С осени 2024 года между Россией и Оманом действует прямое авиасообщение. Регулярные рейсы из Москвы в Маскат осуществляет авиакомпания Oman Air.

• В плане туризма Оман является перспективным направлением для россиян и достаточно самобытным. В отличие от соседей по Персидскому заливу Оман развивает в своей архитектуре и благоустройстве арабский стиль, отказываясь от строительства гигантских небоскребов и насыпных островов. В стране приняты достаточно сильные послабления для пляжного отдыха, а в гостиницах в свободной продаже находится алкоголь.

• Между Россией и Оманом действует соглашение об избежании двойного налогообложения, способствующее росту торговых связей. По итогам 2023 года объем торговли составил $400 млн, увеличившись на 60% в годовом выражении. Россия в основном экспортирует в Оман нефтепродукты, уголь, зерно и трубы.