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Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

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Фото: ТАСС/Валентин Антонов
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Система страхования Союзного государства, в рамках которой можно приобрести полисы ОСАГО с расширением на Республику Беларусь, начнет функционировать в полном объеме с 23 апреля 2025 года. Об этом 22 апреля сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что, согласно правилам системы страхования Союзного государства, утвержденным РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию, начиная с этой даты автовладельцы могут заключить договор страхования Союзного государства. Он представляет собой договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему соглашением о расширении на Республику Беларусь, покрытие которой не включается по умолчанию во все полисы ОСАГО. Такое расширение заключается исключительно по желанию страхователя.

«По случаям, произошедшим на территории Республики Беларусь, страховая сумма и условия страхового возмещения определяются в соответствии с ее законодательством об обязательном страховании. Если автовладелец из России попадет в ДТП в Белоруссии, то ему необходимо будет обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию для урегулирования страхового случая. Расходы по выплате затем возмещаются ответственным российским страховщиком», — отметил Евгений Уфимцев.

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