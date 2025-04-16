Расчет стоимости ОСАГО для мотоциклистов изменится с 17 апреля

Правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта изменятся с 17 апреля текущего года. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 16 апреля.

Теперь для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов будет применяться новая градация коэффициентов мощности. Прежде для мототранспорта использовались коэффициенты как легковых транспортных средств. При этом для мототранспорта он будет несколько выше, чем для легковушек, отметили в РСА. Кроме того, вводятся отдельные значения коэффициента возраста и стажа. Для возрастных и опытных водителей мототранспорта они будут ниже, а для молодых и неопытных — наоборот, выше.

Тарифный коридор будет расширен на 20% в обе стороны для мотоциклов: «вилка» тарифа составит 259–3043 рубля (сейчас 324–2536 рублей).

«Главной причиной нововведения стала повышенная аварийность — за последние несколько лет размер ущерба от аварий по вине мотоциклов вырос на 32%», — подчеркнули в РСА.

В страховом союзе указали, что Центробанк периодически корректирует базовые ставки и конкретные коэффициенты по итогам анализа больших массивов статистических данных по ОСАГО. Это делается для более точной корреляции между страховым риском и тем, сколько такой риск «стоит».

8 апреля сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО. В его отзыве представлена позиция ЦБ, согласно которой эта мера потребует увеличения базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев машин, что создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО.

С 7 апреля в России заработали ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа. Такое изменение настроек вводится по требованию ЦБ, рассказал «Известиям» гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. С новыми правилами срок действия страховки составляет ровно сутки.