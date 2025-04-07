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В России с 7 апреля заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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С 7 апреля в России заработают ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа. Такое изменение настроек вводится по требованию ЦБ, рассказал «Известиям» гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

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На сегодняшний день формально уже существуют «однодневные» полисы, но их действие обрывается в полночь, независимо от времени оформления, пояснила гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. Так, например, если водитель купит страховку в 23:30, она закончится уже через 30 минут. Из-за этого такие полисы экономически невыгодны и почти не пользуются спросом.

Это создает несправедливую ситуацию, когда человек платит за полные сутки, но фактически может получить лишь час покрытия. Новые правила устраняют эту проблему, делая срок действия страховки прозрачным: ровно 24 часа с момента покупки, отметила эксперт.

Полисы ОСАГО на 24 часа можно будет приобрести уже 7 апреля, подтвердил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

«С появлением в марте 2024 года коротких полисов тема точного учета времени стала более актуальной. Автомобилист должен платить за тот продукт, который ему нужен, не переплачивая за лишнее времени действия страховки», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Там подчеркнули: более точный учет времени при оформлении «автогражданки» может помочь лучше удовлетворять потребности граждан.

Такие полисы могут пригодиться для коротких разовых поездок на автомобиле, которым редко пользуются, добавил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Например, чтобы перегнать машину с одной стоянки на другую или добраться до дачи. А также — таксистам, считает Роман Лободин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Считать до минуты: с 7 апреля в РФ заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа

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