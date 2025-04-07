Считать до минуты: с 7 апреля в РФ заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа

В России разрешили заключать полисы ОСАГО на 24 часа. Новые правила начнут работать с 7 апреля, рассказали «Известиям» в Национальной страховой информационной системе. Настройки меняются по требованию ЦБ. Такие договоры помогут таксистам, а также водителям, которые редко используют авто, но хотят съездить, например, на дачу или перегнать машину в другое место. Автомобилист не должен переплачивать за лишнее время действия страховки, отметили в Центробанке. Однодневный полис обойдется гораздо дешевле — его стоимость стартует от 130 рублей. А после запуска проверки и штрафов за отсутствие ОСАГО по камерам вопрос станет еще более актуальным. В том, как будет работать новая система, разбирались «Известия».

Как действуют новые полисы ОСАГО на 24 часа

С 7 апреля в России заработают ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа. Такое изменение настроек вводится по требованию ЦБ, рассказал «Известиям» гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

На сегодняшний день формально уже существуют «однодневные» полисы, но их действие обрывается в полночь независимо от времени оформления, пояснила гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. Так, если водитель купит страховку в 23:30, она закончится через 30 минут. Из-за этого такие полисы экономически невыгодны и почти не пользуются спросом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это создает несправедливую ситуацию, когда человек платит за полные сутки, но фактически может получить лишь час покрытия. Новые правила устраняют эту проблему, делая срок действия страховки прозрачным: ровно 24 часа с момента покупки, — отметила эксперт.

Полисы ОСАГО на 24 часа можно будет приобрести уже 7 апреля, подтвердил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

— С появлением в марте прошлого года коротких полисов тема точного учета времени стала более актуальной. Автомобилист должен платить за тот продукт, который ему нужен, не переплачивая за лишнее время действия страховки, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Там подчеркнули: более точный учет времени при оформлении «автогражданки» поможет лучше удовлетворять потребности граждан.

В ЦБ уточнили: сейчас нет законодательного запрета на оформление полисов ОСАГО с указанием точного времени в часах и минутах для начала и окончания страхования. Однако нужна техническая подготовка всех баз. НСИС такую возможность и запускает. При этом закон об ОСАГО предусматривает, что договор заключается не менее чем на день, добавили в регуляторе.

Повышение гибкости системы сделает ее более удобной, уверен управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Изменение по сроку действия однодневных полисов принимается в интересах пользователей, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По ранее действующей системе короткая поездка должна была завершиться в те же сутки, когда началась. Очевидно, что это создавало неудобство для клиентов, которые хотели закончить путешествие на следующий день, но до истечения 24 часов им приходилось покупать покрытие на двое суток.

Новая система исключает переплату за неиспользованные часы, что особенно актуально для водителей, редко садящихся за руль, добавила Ирина Франк.

Хотя для отдельных клиентов эта методика будет удобна, для всего страхового рынка и законопослушных владельцев авто она может повлечь и негативные последствия, опасается начальник отдела методологии по ОСАГО и «Зеленой карте» компании «Росгосстрах» Егор Светлов. Например, она может повысить количество водителей без полиса, потому что люди будут забывать продлевать столь короткую защиту, и увеличить число мошенничеств при ДТП, отметил Егор Светлов. Также страховым компаниям придется менять бизнес-процессы, что довольно затратно.

Кому полезны ультракороткие полисы и сколько они стоят

Однодневные полисы будут в основном интересны водителям такси, считает Роман Лободин. По утверждению «Яндекс Такси» и его клиентов, рынок давно ждал этого, отметил заместитель начальника управления методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК «МАКС» Александр Щербаков. По его словам, такие короткие полисы — это нишевый продукт. Он будет особенно полезен, например, таксистам и самозанятым, которые иногда подрабатывают в свободное от основной работы время и арендуют не одну, а каждый раз разные машины.

Также подобные полисы могут пригодиться для коротких разовых поездок на автомобиле, которым редко пользуются, добавил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Например, чтобы перегнать машину с одной стоянки на другую, добраться до дачи или даже привезти раритетное авто на выставку, отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однодневные полисы также могут быть полезны водителям при аренде авто, если страховка не включена в тариф. А также, например, продавцам и покупателям поддержанных машин, которым нужно оформить покрытие на время тест-драйва или для перегона автомобиля, считает Ирина Франк из Frank Auto.

Средняя цена годового ОСАГО по итогам 2024 года составила 7,6 тыс. рублей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Число заключенных договоров достигло 44,8 млн. Из них миллион пришелся на короткие полисы. При этом средняя цена однодневных ОСАГО варьируется от 130 рублей (такую цену платят, например, таксисты по корпоративным договорам) до 1,2 тыс. рублей, например, для начинающих водителей.

Цена однодневного полиса в пересчете значительно выше, чем стоимость годового, поделенная на 365 дней. Поэтому потенциально эти страховки более выгодны для страховщиков. Однако краткосрочные ОСАГО более убыточны, отметила Ирина Франк.

Она пояснила: во-первых, ими чаще будут пользоваться водители, которые осознанно выбирают недорогое покрытие для рискованных поездок — например, в час пик или при плохих погодных условиях. Во-вторых, возникает риск мошенничества: недобросовестные автовладельцы могут попытаться оформить полис уже после ДТП, если авария не зафиксирована камерами. В-третьих, обработка большого количества кратковременных заявок увеличивает нагрузку на ИТ-системы страховщиков, что ведет к росту операционных расходов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тем не менее донастройка системы коротких ОСАГО особенно актуальна в свете скорого запуска проверки полисов по камерам дорожного движения, считает Ирина Франк. Ожидается, что система с камерами заработает 30 июня.

Использование дорожных камер для контроля за наличием ОСАГО стимулирует дополнительный спрос как на краткосрочные, так и на традиционные годовые полисы, считает Алексей Бредихин. Часть водителей, которые ранее не приобретали страховку, сочтут для себя более выгодным оплатить договор, нежели подвергаться риску уплаты штрафов за вождение без защиты.

Особенно если цена за суточный полис окажется сопоставимой со штрафом, согласилась Ирина Франк. Сейчас, по данным РСА, без полиса ездит около 10–15% машин в России. Эта мера позволит сократить число таких водителей, но эффект будет умеренным, считает эксперт.