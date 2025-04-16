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Страховые байки: как и для кого изменится стоимость ОСАГО

Тарифный коридор на ОСАГО для мототехники расширится на 20%
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Правила расчета стоимости полиса ОСАГО на мотоциклы, мопеды и квадроциклы серьезно изменятся в ближайшее время. Тариф на автогражданку для этих видов транспорта расширится в обе стороны на 20%, вводятся новые градации коэффициентов мощности, а также возраста и стажа мотоциклистов. Для кого и насколько вырастет стоимость ОСАГО, выясняли «Известия».

С учетом аварийности

С 17 апреля изменяются правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В частности, меняются коэффициенты мощности, вводится новая градация коэффициентов в зависимости от возраста и стажа мотоциклиста, а также на 20% расширяются границы ценового коридора, в рамках которого страховые компании могут устанавливать базовый тариф на автогражданку для мототехники.

Мотоциклисты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Главной причиной нововведения стала повышенная аварийность: за последние несколько лет размер ущерба от аварий по вине мотоциклов вырос на 32%», — сообщили в пресс-службе РСА.

В РСА отметили, что Центробанк регулярно корректирует базовые ставки и конкретные коэффициенты по итогам анализа статистических данных по ОСАГО. Это делается для более точной корреляции между страховым риском и тем, сколько такой риск «стоит», подчеркнули в РСА.

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Что изменится для мотоциклистов

Одно из главных изменений связано с введением новой градации коэффициентов мощности, с учетом которых определяется итоговая стоимость страховки. Сейчас для мотоциклов применяются те же значения, что и для легковых автомобилей. Так, для моделей с двигателем мощностью до 50 л. с. коэффициент составляет 0,6; если мотор выдает 50–70 л. с., коэффициент равен 1; при мощности 70–100 л.с. он равен 1,1. Если мощность двигателя составляет 100–120 «лошадей», применяется коэффициент 1,2, а если мощность машины или мотоцикла 120–150 л. с. — 1,4. Для моделей мощнее 150 л. с. должен применяться коэффициент 1,6.

С 17 апреля для мотоциклов, мопедов и квадроциклов вводятся отдельные показатели. Для моделей с мотором мощностью до 50 л. с. коэффициент составит 1, а при мощности 50–60 л. с. он будет равен 1,11. Если мощность двигателя оставляет 60–70 л. с, будет применяться значение 1,22, а если мотор выдает 70–80 «лошадей», оно составит 1,36. Для мототехники мощностью 80–90 л. с. коэффициент составит 1,5, для более мощных моделей он будет равен 1,66.

Мотоцикл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, для мотоциклистов вводятся отдельные коэффициенты «возраст – стаж», которые отличаются от коэффициентов для водителей других видов транспорта. Например, для водителей в возрасте от 16 лет до 21 года коэффициент при нулевом стаже для байкеров и автомобилистов одинаковый — 2,27, но при стаже до одного года у мотоциклистов он выше — 2,23 против 1,92 у автомобилистов. При стаже до двух лет он равен 2,02 для мотоциклистов против 1,84 для других водителей. И только при стаже пять-шесть лет мотоциклисты имеют преимущество в коэффициенте — 1,5 против 1,62. С возраста 35 лет «мотоциклетные» коэффициенты становятся ниже, чем у водителей других транспортных средств. В возрастной группе 35–39 лет у водителя с нулевым стажем коэффициент равен 1,51 (против 1,54 у остальных). А у мотоциклистов старше 59 лет — всего 1,15 (против 1,43).

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Как подорожает ОСАГО?

По словам мотоэксперта Романа Ситникова, с учетом новых коэффициентов, а также расширения тарифного коридора, заметнее всего стоимость страховки вырастет для молодых байкеров с небольшим стажем вождения, имеющих мощные мотоциклы.

— По моим расчетам, для них ОСАГО станет дороже в 2–2,5 раза, — рассказал он «Известиям». Он также считает, что введение новых правил определения стоимости полиса автогражданки для мотоциклистов увеличит число байкеров, которые ездят без страховки. При этом Роман Ситников полагает, что с увеличением стоимости полиса приобрести ОСАГО на байк станет проще.

— Сейчас страховщики всеми правдами и неправдами стараются уклониться от оформления полиса на мотоцикл. Зачатую это удается сделать только в офисе страховкой компании и только с приобретением каких-то дополнительных страховок. Возможно, после увеличения стоимости ОСАГО для мотоциклов эта ситуация изменится в лучшую строну, — надеется он.

ОСАГО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров. Он отмечает, что с учетом тенденции последних лет доля мощных мотоциклов на рынке снижается и всё чаще покупатели выбирают модели с мощностью мотора 50–70 лошадиных сил. По его словам, это связано с прекращением официальных поставок мотоциклов европейских и японских брендов, которые чаще всего были представлен мощными моделями. Таким образом, «мощностные» коэффициенты существенного влияния на среднюю стоимость страховки не окажут, полагает он.

— На мой мотоцикл мощностью 110 л. с. годовая страховка обошлась примерно в 1,8 тыс. рублей. Ну, подорожает она до 2–2,5 тыс. рублей. Всё равно она обойдется заметно дешевле полиса на автомобиль. Не думаю, что эти изменения приведут к массовому отказу мотоциклистов от покупки страховки, — заявил он «Известиям».

Рост стоимости запчастей как на мотоциклы, так и на автомобили, в которые они врезаются, вполне мог привести к увеличению ущерба от ДТП по вине байкеров на 32%, о котором заявляют страховщики, полагает Иван Владимиров. Поэтому пересмотр правил расчета стоимости ОСАГО для мототехники он считает разумным.

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