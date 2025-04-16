Страховые байки: как и для кого изменится стоимость ОСАГО
Правила расчета стоимости полиса ОСАГО на мотоциклы, мопеды и квадроциклы серьезно изменятся в ближайшее время. Тариф на автогражданку для этих видов транспорта расширится в обе стороны на 20%, вводятся новые градации коэффициентов мощности, а также возраста и стажа мотоциклистов. Для кого и насколько вырастет стоимость ОСАГО, выясняли «Известия».
С учетом аварийности
С 17 апреля изменяются правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В частности, меняются коэффициенты мощности, вводится новая градация коэффициентов в зависимости от возраста и стажа мотоциклиста, а также на 20% расширяются границы ценового коридора, в рамках которого страховые компании могут устанавливать базовый тариф на автогражданку для мототехники.
«Главной причиной нововведения стала повышенная аварийность: за последние несколько лет размер ущерба от аварий по вине мотоциклов вырос на 32%», — сообщили в пресс-службе РСА.
В РСА отметили, что Центробанк регулярно корректирует базовые ставки и конкретные коэффициенты по итогам анализа статистических данных по ОСАГО. Это делается для более точной корреляции между страховым риском и тем, сколько такой риск «стоит», подчеркнули в РСА.
Что изменится для мотоциклистов
Одно из главных изменений связано с введением новой градации коэффициентов мощности, с учетом которых определяется итоговая стоимость страховки. Сейчас для мотоциклов применяются те же значения, что и для легковых автомобилей. Так, для моделей с двигателем мощностью до 50 л. с. коэффициент составляет 0,6; если мотор выдает 50–70 л. с., коэффициент равен 1; при мощности 70–100 л.с. он равен 1,1. Если мощность двигателя составляет 100–120 «лошадей», применяется коэффициент 1,2, а если мощность машины или мотоцикла 120–150 л. с. — 1,4. Для моделей мощнее 150 л. с. должен применяться коэффициент 1,6.
С 17 апреля для мотоциклов, мопедов и квадроциклов вводятся отдельные показатели. Для моделей с мотором мощностью до 50 л. с. коэффициент составит 1, а при мощности 50–60 л. с. он будет равен 1,11. Если мощность двигателя оставляет 60–70 л. с, будет применяться значение 1,22, а если мотор выдает 70–80 «лошадей», оно составит 1,36. Для мототехники мощностью 80–90 л. с. коэффициент составит 1,5, для более мощных моделей он будет равен 1,66.
Кроме того, для мотоциклистов вводятся отдельные коэффициенты «возраст – стаж», которые отличаются от коэффициентов для водителей других видов транспорта. Например, для водителей в возрасте от 16 лет до 21 года коэффициент при нулевом стаже для байкеров и автомобилистов одинаковый — 2,27, но при стаже до одного года у мотоциклистов он выше — 2,23 против 1,92 у автомобилистов. При стаже до двух лет он равен 2,02 для мотоциклистов против 1,84 для других водителей. И только при стаже пять-шесть лет мотоциклисты имеют преимущество в коэффициенте — 1,5 против 1,62. С возраста 35 лет «мотоциклетные» коэффициенты становятся ниже, чем у водителей других транспортных средств. В возрастной группе 35–39 лет у водителя с нулевым стажем коэффициент равен 1,51 (против 1,54 у остальных). А у мотоциклистов старше 59 лет — всего 1,15 (против 1,43).
Как подорожает ОСАГО?
По словам мотоэксперта Романа Ситникова, с учетом новых коэффициентов, а также расширения тарифного коридора, заметнее всего стоимость страховки вырастет для молодых байкеров с небольшим стажем вождения, имеющих мощные мотоциклы.
— По моим расчетам, для них ОСАГО станет дороже в 2–2,5 раза, — рассказал он «Известиям». Он также считает, что введение новых правил определения стоимости полиса автогражданки для мотоциклистов увеличит число байкеров, которые ездят без страховки. При этом Роман Ситников полагает, что с увеличением стоимости полиса приобрести ОСАГО на байк станет проще.
— Сейчас страховщики всеми правдами и неправдами стараются уклониться от оформления полиса на мотоцикл. Зачатую это удается сделать только в офисе страховкой компании и только с приобретением каких-то дополнительных страховок. Возможно, после увеличения стоимости ОСАГО для мотоциклов эта ситуация изменится в лучшую строну, — надеется он.
Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров. Он отмечает, что с учетом тенденции последних лет доля мощных мотоциклов на рынке снижается и всё чаще покупатели выбирают модели с мощностью мотора 50–70 лошадиных сил. По его словам, это связано с прекращением официальных поставок мотоциклов европейских и японских брендов, которые чаще всего были представлен мощными моделями. Таким образом, «мощностные» коэффициенты существенного влияния на среднюю стоимость страховки не окажут, полагает он.
— На мой мотоцикл мощностью 110 л. с. годовая страховка обошлась примерно в 1,8 тыс. рублей. Ну, подорожает она до 2–2,5 тыс. рублей. Всё равно она обойдется заметно дешевле полиса на автомобиль. Не думаю, что эти изменения приведут к массовому отказу мотоциклистов от покупки страховки, — заявил он «Известиям».
Рост стоимости запчастей как на мотоциклы, так и на автомобили, в которые они врезаются, вполне мог привести к увеличению ущерба от ДТП по вине байкеров на 32%, о котором заявляют страховщики, полагает Иван Владимиров. Поэтому пересмотр правил расчета стоимости ОСАГО для мототехники он считает разумным.