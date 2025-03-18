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Стали известны самые аварийные марки мотоциклов в России

«Страховой Дом ВСК»: Yamaha, Honda и Kawasaki являются самыми аварийными байками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мотоциклы марок Yamaha, Honda и Kawasaki оказались самыми аварийными на российских дорогах. Об этом сообщается в результатах приуроченного к началу мотосезона совместного исследования «Страхового Дома ВСК» и ГК «Автодом», с которыми ознакомились «Известия» 18 марта.

Так, по оценкам страховой компании, на Yamaha приходится 22% ДТП с мотоциклами. Следом идут марки Honda (18%), Kawasaki (16%), Suzuki, Ducati и BMW (по 7%). В целом, число дорожных происшествий, произошедших по вине мотоциклистов, за год увеличилось в 1,8 раза. Регионом-лидером по числу ДТП с мотоциклами стал Краснодарский край — 19%. В антирейтинг также вошли Новосибирская область (7%), Москва (5,6%), Нижегородская область (5,6%) и Иркутская область (3,7%).

Большая часть ДТП с мотоциклами фиксируется в сентябре и июле — 25% и 18% соответственно. В 90% случаев виновниками ДТП становятся мужчины 30-40 лет (доля 37%). Аварийность с участием женщин-мотоциклистов динамично снижается — с 14% в 2023 году до 10% в 2024 году, отметили аналитики.

По данным дилерской компании, пик продаж мототехники приходится на март и апрель — 23% и 26% соответственно. Основную долю покупателей традиционно составляют мужчины (75% продаж). Число женщин, управляющих мотоциклами, с каждым годом увеличивается, за год доля выросла с 21% до 25%. Больше всего мототехника востребована среди россиян в возрасте 25–50 лет.

Наиболее востребованными марками мотоциклов являются Ducati, KTM и BMW: по результатам опроса, их уже купили или планируют купить 34%, 21% и 29% респондентов соответственно. Самым популярным классами мотоциклов среди россиян являются дорожные (36%), спортивные (29%) модели и круизеры (11%).

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Ранее, 14 марта, основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал «Известиям» о самых распространенных ДТП в России с участием мотоциклистов. По его словам, чаще всего такие аварии происходят при повороте автомобиля со встречной полосы — водитель машины поворачивает налево, но не замечает подъезжающего мотоциклиста.

12 февраля стало известно, что по итогам прошлого года продажи подержанных мотоциклов в России установили новый рекорд. В 2024-м было реализовано 113,6 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 10% больше, чем годом ранее. Рынок преодолел отметку в 100 тыс. единиц второй год подряд.

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